ЦБ зафиксировал трехкратный рост числа покупок с помощью QR-кода

Цифры, хотя и выглядят впечатляюще, пока представляют собой лишь небольшую часть всего рынка, отмечает руководитель группы по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова. Они дают позитивный сигнал о том, что СБП хорошо работает, но говорить о серьезной конкуренции с картами пока рано.

Почему растет популярность QR-кодов

ЦБ к причинам резкого роста активности в СБП относит высокий интерес со стороны граждан, которые могут быстро и удобно совершать переводы по минимальной стоимости независимо от того, в каких банках они имеют счета, рассказал представитель регулятора. Заинтересованность к СБП проявляют торговые компании, для которых издержки по операциям в системе в 2,5–3 раза ниже, чем при приеме оплаты по картам, добавили в ЦБ.

При оплате не требуется вводить данные банковской карты, отмечает финансовый директор интернет-ретейлера Wildberries Владимир Бакин. Тинькофф Банк, который подключил к СБП больше всего компаний (67,4% из всех подключенных), зафиксировал всплеск интереса к системе после того, как в августе упростил эту процедуру для клиентов-юрлиц, рассказал его представитель. По словам представителя Промсвязьбанка, на динамику в октябре повлияло подключение ряда крупных торговых сетей и брокеров с высоким средним чеком. Так, например, осенью к СБП подключился «Детский мир», рассказал РБК представитель компании.

Осенью начались интеграции оплаты по СБП с программами лояльности у крупного бизнеса, который начал предоставлять за нее скидки и бонусы, что также подтолкнуло спрос, добавляет руководитель направления по развитию электронной коммерции Райффайзенбанка Георгий Коннов. Тенденцию подтверждает представитель ВТБ. Например, дополнительные скидки при оплате через СБП покупателям предоставляет Wildberries, рассказал Бакин. «Как только ретейлеры или другие компании запускают специальное предложение для покупателей: скидку или повышенное начисление баллов по программе лояльности — очень быстро количество оплат по QR-коду через СБП начинает расти», — объяснила Емельянова.

Другая причина — отмена Банком России с 1 октября льготных комиссий за прием карт для интернет-торговцев (он вводил эту меру для поддержки компаний в пандемию коронавируса) — это стимулировало большинство ретейлеров, которые откладывали подключение СБП, оперативно завершить его, рассказала директор департамента эквайринга банка «Русский стандарт» Инна Емельянова. Эту же причину называет директор по развитию Делобанка (входит в группу СКБ-банка) Ирина Кузьмина.

Другого мнения придерживаются в ВТБ. «На наш взгляд, возврат комиссий эквайринга для части сегментов интернет-торговли к исходным значениям не может оказывать концентрированное влияние на рост оборотов СБП. Решающими являются другие факторы: рост проникновения СБП в базу клиентов — физических лиц (клиенты в приложении своего мобильного банка дают согласие на использование СБП), а также подключение к системе новых клиентов — юридических лиц со значительной аудиторией», — говорит представитель банка.

По словам Емельяновой, быстрый рост происходит и в тех направлениях, где СБП является более выгодной альтернативой карточным платежам, например при пополнении брокерских счетов, потому что операции дешевле и проходят в онлайн-режиме. В октябре на счет «БКС Мир инвестиции» было переведено 765 млн руб. — 15% из них (127 млн руб.) отправлены с помощью СБП, сообщил РБК руководитель департамента развития и автоматизации ключевых процессов «БКС Мир инвестиций» Алексей Чумаков.

Рост в октябре вызван общей тенденцией постепенного перехода все большего числа пользователей на бесконтактные методы оплаты, увеличением количества подключенных торговых компаний, а также активным продвижением СБП и ее возможностей, считает представитель банка «Открытие».