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ЦБ зафиксировал трехкратный рост числа покупок с помощью QR-кода

По данным ЦБ, за октябрь россияне оплатили по QR-коду в Системе быстрых платежей больше покупок, чем за все предшествующее время с момента запуска такой оплаты. Рост объясняется подключением крупных магазинов и скидками ретейлеров
Фото:Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Банк России в октябре зафиксировал резкий рост числа операций по оплате товаров и услуг с помощью Системы быстрых платежей. Показатель вырос на 214% по сравнению с сентябрем, следует из статистики, которую предоставил ЦБ в ответ на запрос РБК.

Оплата товаров и услуг через Систему быстрых платежей была запущена Банком России во второй половине 2019 года. Для оплаты необходимо отсканировать QR-код с помощью приложения одного из банков, который поддерживает технологию. Сейчас к сервису подключены 22 банка и более 44,5 тыс. торговых компаний. Для банков установлена фиксированная комиссия, которую они могут брать с магазинов за расчеты через СБП: на уровне 0–0,7%. Это ниже, чем комиссия за прием карт, которая в среднем составляет 1,5%.

В октябре россияне оплатили покупки с помощью QR-кодов 213 тыс. раз на более чем 765 млн руб. Всего с момента запуска сервиса было проведено почти 390 тыс. c2b-переводов (от физического лица на счет компании) на общую сумму более 1,67 млрд руб., то есть на октябрь пришлось 54% от общего числа платежей и 45,8% от общей суммы операций.

В Систему быстрых платежей ЦБ внедрят оплату по биометрии лица
Финансы
Фото:Юрий Мартьянов / «‎Коммерсантъ»

Популярность QR-кодов как способа оплаты росла и раньше, но не такими высокими темпами, следует из данных ЦБ: в сентябре по сравнению с августом число таких операций в СБП выросло на 61% (хотя объем увеличился на 105%), в августе по сравнению с июлем — на 62 и 69% соответственно, в июле к июню — на 57 и 42%, в июне к маю — на 21 и 37%.

Цифры, хотя и выглядят впечатляюще, пока представляют собой лишь небольшую часть всего рынка, отмечает руководитель группы по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова. Они дают позитивный сигнал о том, что СБП хорошо работает, но говорить о серьезной конкуренции с картами пока рано.

Почему растет популярность QR-кодов

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ЦБ к причинам резкого роста активности в СБП относит высокий интерес со стороны граждан, которые могут быстро и удобно совершать переводы по минимальной стоимости независимо от того, в каких банках они имеют счета, рассказал представитель регулятора. Заинтересованность к СБП проявляют торговые компании, для которых издержки по операциям в системе в 2,5–3 раза ниже, чем при приеме оплаты по картам, добавили в ЦБ.

При оплате не требуется вводить данные банковской карты, отмечает финансовый директор интернет-ретейлера Wildberries Владимир Бакин. Тинькофф Банк, который подключил к СБП больше всего компаний (67,4% из всех подключенных), зафиксировал всплеск интереса к системе после того, как в августе упростил эту процедуру для клиентов-юрлиц, рассказал его представитель. По словам представителя Промсвязьбанка, на динамику в октябре повлияло подключение ряда крупных торговых сетей и брокеров с высоким средним чеком. Так, например, осенью к СБП подключился «Детский мир», рассказал РБК представитель компании.

Осенью начались интеграции оплаты по СБП с программами лояльности у крупного бизнеса, который начал предоставлять за нее скидки и бонусы, что также подтолкнуло спрос, добавляет руководитель направления по развитию электронной коммерции Райффайзенбанка Георгий Коннов. Тенденцию подтверждает представитель ВТБ. Например, дополнительные скидки при оплате через СБП покупателям предоставляет Wildberries, рассказал Бакин. «Как только ретейлеры или другие компании запускают специальное предложение для покупателей: скидку или повышенное начисление баллов по программе лояльности — очень быстро количество оплат по QR-коду через СБП начинает расти», — объяснила Емельянова.

Сбербанк запустил сервис QR-платежей быстрее ЦБ
Финансы
Фото:Anthony Kwan / Bloomberg

Другая причина — отмена Банком России с 1 октября льготных комиссий за прием карт для интернет-торговцев (он вводил эту меру для поддержки компаний в пандемию коронавируса) — это стимулировало большинство ретейлеров, которые откладывали подключение СБП, оперативно завершить его, рассказала директор департамента эквайринга банка «Русский стандарт» Инна Емельянова. Эту же причину называет директор по развитию Делобанка (входит в группу СКБ-банка) Ирина Кузьмина.

Другого мнения придерживаются в ВТБ. «На наш взгляд, возврат комиссий эквайринга для части сегментов интернет-торговли к исходным значениям не может оказывать концентрированное влияние на рост оборотов СБП. Решающими являются другие факторы: рост проникновения СБП в базу клиентов — физических лиц (клиенты в приложении своего мобильного банка дают согласие на использование СБП), а также подключение к системе новых клиентов — юридических лиц со значительной аудиторией», — говорит представитель банка.

По словам Емельяновой, быстрый рост происходит и в тех направлениях, где СБП является более выгодной альтернативой карточным платежам, например при пополнении брокерских счетов, потому что операции дешевле и проходят в онлайн-режиме. В октябре на счет «БКС Мир инвестиции» было переведено 765 млн руб. — 15% из них (127 млн руб.) отправлены с помощью СБП, сообщил РБК руководитель департамента развития и автоматизации ключевых процессов «БКС Мир инвестиций» Алексей Чумаков.

Рост в октябре вызван общей тенденцией постепенного перехода все большего числа пользователей на бесконтактные методы оплаты, увеличением количества подключенных торговых компаний, а также активным продвижением СБП и ее возможностей, считает представитель банка «Открытие».

Как рост QR-платежей через СБП видят банки и компании

Тинькофф Банк в октябре отмечает по отношению к сентябрю трехкратный рост числа QR-платежей и почти двукратный рост их объема. Он провел 104 тыс. c2b-переводов на общую сумму 438,7 млн руб.

У банка «Русский стандарт» количество покупок, оплаченных по QR-коду через СБП, за месяц выросло на рекордные 530%, а сумма трат пользователей — на 288%. В тройку самых популярных категорий оплаты с помощью QR-кода у клиентов «Русского стандарта» вошли магазины одежды, пополнение брокерских счетов и фастфуд.

Промсвязьбанк в октябре зафиксировал рост числа QR-платежей по сравнению с сентябрем более чем в четыре раза, объема — более чем в три раза. «Это рекордные показатели, ранее максимальный прирост был зафиксирован в сентябре, когда по сравнению с августом количество переводов выросло почти в два раза, объем — более чем в 2,2 раза», — рассказал представитель банка.

СКБ-банк фиксирует ежемесячный рост объема операций на 30%, у Райффайзенбанка число транзакций каждый месяц увеличивается на 50–100%. У интернет-ретейлера Wildberries сумма платежей с помощью СБП в октябре по сравнению с сентябрем выросла на 741%. В «Открытии» по сравнению с сентябрем количество платежей по QR-кодам через СБП выросло почти втрое, а объем — почти в два.

Автор
Евгения Чернышова
При участии
Анна Левинская
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