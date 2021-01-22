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ВЭБ получил новые цели на фоне реформы институтов развития

Наблюдательный совет ВЭБ.РФ утвердил для госкорпорации новые KPI. Они увязаны с достижением национальных целей: ВЭБу надо будет отчитываться о финансировании проектов, направленных на их достижение
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Госкорпорация ВЭБ.РФ получила новые ключевые показатели эффективности (КПЭ), сообщили РБК два источника, близких к ее набсовету. По их словам, правительство, в частности, будет оценивать, в каких объемах госкорпорация финансирует проекты, направленные на достижение национальных целей, как привлекаются сторонние инвестиции, во сколько обходится управление портфелем, сколько средств ВЭБ возвращает в результате работы с проблемными активами и другие направления работы. Новые KPI утвердил набсовет ВЭБа, который возглавляет вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, отметили источники РБК. Представитель ВЭБа введение показателей подтвердил.

«Утвержденные наблюдательным советом ВЭБ.РФ ключевые показатели деятельности увязаны с достижением национальных целей развития [установлены указом президента Владимира Путина]. Принципы постановки КПЭ являются частью реформы институтов развития, реализуемой правительством РФ», — пояснил представитель ВЭБа. В конечном счете КПЭ должны «сделать так, чтобы эффект от работы институтов развития в рамках достижения национальных целей отразился на качестве повседневной жизни людей».

Полномочия утверждать KPI ВЭБа набсовет впервые получил в июле 2020 года в связи с принятием закона, призванного повысить эффективность работы госкорпорации. РБК направил запрос в правительство.

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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Виды KPI для ВЭБа

KPI для госкорпорации состоят из двух частей, каждая имеет долю в итоговом показателе: совокупный вес задач, связанных с достижением национальных целей, составляет 65%, еще 35% приходится на обеспечение финансовой устойчивости.

  • ВЭБ.РФ, получивший статус координатора институтов развития, в 2021 году должен направить 849,6 млрд руб. на поддержку проектов, влияющих на исполнение национальных целей России (совокупный вес критерия — 25%): 770,6 млрд руб. должны пойти на проекты для национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство», 54,6 млрд — на «Комфортную и безопасную среду для жизни», 4,3 млрд руб. — на «Цифровую трансформацию».
  • Еще один KPI — поддержка несырьевого неэнергетического экспорта, на эти цели должно пойти 320 млрд (вес — 10%).
  • Объем принятых ВЭБом обязательств по поддержке проектов по уже подписанным соглашениям планируется на уровне 750 млрд (вес показателя — 15%).
  • Есть дополнительное условие для привлечения в новые проекты коммерческих банков, на которое приходится 10% от KPI: общая стоимость проектов должна втрое превышать объем участия ВЭБа. «Продать успешно деньги — это не то, что ожидается от ВЭБа в первую очередь, — говорил в октябре глава корпорации Игорь Шувалов. — От нас ожидается продать деньги вместе с другими кредиторами в другие проекты, где будут огромные эффекты для экономической, социальной и других сфер».
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Представитель ВЭБа сказал РБК, что показатели будут оцениваться на основании отчетности по МСФО.

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Среди других KPI — обеспечение прироста пенсионных накоплений, которыми управляет ВЭБ, на уровне «инфляция плюс один процентный пункт» (вес — 5%). По итогам трех кварталов 2020 года их доходность составляет 6,82% при инфляции 3,67% годовых в сентябре.

KPI по финансовой устойчивости предусматривают необходимость удерживать административно-хозяйственные расходы на уровне не выше 1% от размера активов ВЭБа, а также обеспечить возврат средств из портфеля проблемных активов в размере 64 млрд руб. (вес — 15%) и соблюдать достаточность капитала на уровне нормативных требований.

«На основе консолидированной отчетности по МСФО за первое полугодие 2020 года мы оцениваем, что в годовом выражении отношение операционных расходов к среднегодовой величине активов группы ВЭБ.РФ составляет около 4%, так что ограничение в 1% выглядит достаточно жестким, и пока непонятно, как корпорации удастся выдержать это ограничение», — отметила вице-президент Moody's Ольга Ульянова.

Что касается проблемных активов, то на конец 2015 года их общий объем, по оценке Fitch, составлял 1,5 трлн руб., но за четыре года, на конец 2019-го, обесцененные кредиты снизились до 670 млрд руб., заявил директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин.

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«В силу слабой операционной доходности деятельность корпорации на текущий момент сильно зависит от поддержки капиталом от государства (в виде субсидий, гарантий по проблемным активам или прямой рекапитализации), отметил он. По оценкам Fitch, с 2015-го до середины 2020 года ВЭБ получил от государства поддержку капиталом в размере около 1,5 трлн руб. «Мы считаем, что в случае необходимости, а это может произойти, например, если потребуется создать большие резервы, государство поддержит корпорацию капиталом», — отметил Лопатин.

Реформа ВЭБа и других институтов

В конце ноября премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал реформу российских институтов развития. В частности, под управление ВЭБ.РФ попадут Корпорация МСП, Российский экспортный центр, ЭКСАР, «Роснано», «Сколково», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности. Восемь институтов развития будут ликвидированы, а часть их функций передадут ВЭБ.РФ и органам исполнительной власти.

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«Пока непонятно, какие активы перейдут на баланс госкорпорации, какие, возможно, наоборот, уйдут, какие будут переданы под управление ВЭБу и как это повлияет в долгосрочной перспективе на доходность и эффективность ВЭБа», — заметил Лопатин. По его мнению, некоторые KPI выглядят достаточно амбициозными.

По словам одного из источников РБК, к середине 2021 года будут разработаны стратегии развития самой госкорпорации и других институтов развития, согласно которым ВЭБ будет участвовать в утверждении стратегий и бюджетов координируемых институтов, определять их организационную структуру, расходы на оплату труда, подходы к управлению рисками, правового сопровождения и т.д. При этом KPI ВЭБа и других институтов развития могут быть скорректированы в июле по итогам разработки стратегий.

По состоянию на 30 сентября 2020 года активы госкорпорации составляли 3,4 трлн руб., следует из последней отчетности ВЭБ.РФ по МСФО. Убыток института развития за девять месяцев составил 29,7 млрд руб., третий квартал был прибыльным (17,4 млрд руб.).

Авторы
Антон Фейнберг, Юлия Старостина
ВЭБ KPI Дмитрий Григоренко
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