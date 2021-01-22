ВЭБ получил новые цели на фоне реформы институтов развития

Наблюдательный совет ВЭБ.РФ утвердил для госкорпорации новые KPI. Они увязаны с достижением национальных целей: ВЭБу надо будет отчитываться о финансировании проектов, направленных на их достижение

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Госкорпорация ВЭБ.РФ получила новые ключевые показатели эффективности (КПЭ), сообщили РБК два источника, близких к ее набсовету. По их словам, правительство, в частности, будет оценивать, в каких объемах госкорпорация финансирует проекты, направленные на достижение национальных целей, как привлекаются сторонние инвестиции, во сколько обходится управление портфелем, сколько средств ВЭБ возвращает в результате работы с проблемными активами и другие направления работы. Новые KPI утвердил набсовет ВЭБа, который возглавляет вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, отметили источники РБК. Представитель ВЭБа введение показателей подтвердил.

«Утвержденные наблюдательным советом ВЭБ.РФ ключевые показатели деятельности увязаны с достижением национальных целей развития [установлены указом президента Владимира Путина]. Принципы постановки КПЭ являются частью реформы институтов развития, реализуемой правительством РФ», — пояснил представитель ВЭБа. В конечном счете КПЭ должны «сделать так, чтобы эффект от работы институтов развития в рамках достижения национальных целей отразился на качестве повседневной жизни людей».

Полномочия утверждать KPI ВЭБа набсовет впервые получил в июле 2020 года в связи с принятием закона, призванного повысить эффективность работы госкорпорации. РБК направил запрос в правительство.