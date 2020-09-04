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Кабмин объявил о назначении Григоренко главой набсовета ВЭБа

Дмитрий Григоренко
Дмитрий Григоренко (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Распоряжением премьер-министра России Михаила Мишустина наблюдательный совет госкорпорации ВЭБ.РФ возглавил заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Об этом сообщается на сайте кабмина. О том, что Григоренко займет пост главы набсовета ВЭБ.РФ, в конце августа говорили источники РБК.

В состав совета, согласно распоряжению Мишустина, также войдет первый заместитель руководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко. «Надеюсь, такие перемены повысят координацию деятельности ВЭБ.РФ. Позволят принимать оперативные решения по тем важным проектам, которые ведет институт развития», — подчеркнул Мишустин во время рабочей встречи с председателем ВЭБа Игорем Шуваловым.

Власти решили не назначать премьера главой набсовета ВЭБа автоматически
Экономика
Фото: ВЭБ

По словам Мишустина, изменения продиктованы недавно вступившим в силу федеральным законом, который актуализировал некоторые полномочия наблюдательного совета ВЭБ.РФ, в частности те, которые касаются участия госкорпорации в приоритетных для экономики страны проектах.

Собеседник РБК, близкий к набсовету госкорпорации, ранее отмечал, что Мишустин после назначения Григоренко фактически сохраняет контроль за набсоветом ВЭБа, решения по стратегическим сделкам будут приниматься с учетом его позиции.

Вице-премьер Григоренко возглавит набсовет ВЭБа вместо Мишустина
Экономика
Дмитрий Григоренко

Ранее набсовет ВЭБа автоматически возглавлял премьер-министр. Однако в августе этого года Госдума по представлению правительства приняла закон, который изменил этот принцип. Теперь глава набсовета будет назначаться правительством сроком на пять лет. При этом он вправе совмещать этот пост с государственной должностью и должностью федеральной госслужбы.

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Дмитрий Григоренко до января этого года был заместителем Мишустина в ФНС. Сейчас, согласно распределению обязанностей между вице-премьерами, Григоренко играет одну из ключевых ролей в правительстве, поскольку за ним так же, как и за первым вице-премьером Андреем Белоусовым, закреплено кураторство над общей реализацией национальных проектов.

Теги: Михаил Мишустин, Игорь Шувалов, ВЭБ, наблюдательный совет
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