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Антикризисные меры ,  
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ВЭБ отчитался об убытке в ₽24 млрд из-за поддержки бизнеса в пандемию

ВЭБ.РФ в первом полугодии текущего года получил 43,5 млрд руб. чистого убытка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) против прибыли в размере 12,8 млрд руб. за аналогичный период 2019 года, следует из отчетности госкорпорации.

Во втором квартале ВЭБ получил 23,8 млрд руб. убытка — почти в пять раз больше, чем год назад. Основными факторами, которые повлияли на эти показатели, называют убыток от первоначального признания поручительств, которые были выданы банкам в обеспечение кредитов, предоставленных компаниям в рамках государственной поддержки в период пандемии коронавируса, а также создание резервов, в том числе по указанным поручительствам.

«По поручению и при поддержке правительства в первом полугодии ВЭБ.РФ активно участвовал в масштабной программе поддержки российского бизнеса в период пандемии COVID-19. К моменту выхода отчетности общий объем поручительств, выданных ВЭБ.РФ в пользу коммерческих банков, под льготные кредиты предпринимателям с нулевой или сниженной ставкой составил порядка 500 млрд руб., все решения были реализованы максимально оперативно», — заявил финансовый директор ВЭБ Андрей Московских.

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Экономика
Фото: Александра Мудрац / ТАСС

По его словам, на финансовый результат первого полугодия повлияло как формирование резервов, в том числе по поручительствам по кредитам МСП, так и сокращение чистого процентного дохода на фоне глобального снижения ставок кредитования.

Активы ВЭБа по состоянию на 30 июня этого года увеличились на 4,2%, до 3,25 трлн руб. Динамику изменения активов определили рост кредитного и лизингового портфелей, а также инвестиционных финансовых активов.

По сравнению c концом прошлого года совокупный лизинговый и кредитный портфель после вычета резерва под обесценение вырос на 5,2% (66,6 млрд руб.) и составил 1,351 трлн руб. На совокупный портфель в структуре активов группы приходится 41,5%.

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Господдержку в условиях пандемии смогли получить 10% компаний
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Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Обязательства ВЭБа по состоянию на 30 июня 2020 года сократились на 3,4% или на 94 млрд руб., до 2,656 трлн рублей. Динамика обязательств обусловлена сокращением задолженности перед правительством и Центробанком на 21,8% (168,5 млрд руб.) в связи с прекращением признания обязательств по депозитным договорам ЦБ.

Операционный доход ВЭБа за первое полугодие этого года составил 46,6 млрд руб., что на 12% больше показателя аналогичного периода прошлого года. В структуре операционного дохода чистый процентный доход составил 3,4 млрд руб., чистый комиссионный доход достиг 5,1 млрд руб., непроцентный доход — 38,1 млрд руб.

Теги: ВЭБ, господдержка, кредитование, чистый убыток
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