ВЭБ отчитался об убытке в ₽24 млрд из-за поддержки бизнеса в пандемию

ВЭБ.РФ в первом полугодии текущего года получил 43,5 млрд руб. чистого убытка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) против прибыли в размере 12,8 млрд руб. за аналогичный период 2019 года, следует из отчетности госкорпорации.

Во втором квартале ВЭБ получил 23,8 млрд руб. убытка — почти в пять раз больше, чем год назад. Основными факторами, которые повлияли на эти показатели, называют убыток от первоначального признания поручительств, которые были выданы банкам в обеспечение кредитов, предоставленных компаниям в рамках государственной поддержки в период пандемии коронавируса, а также создание резервов, в том числе по указанным поручительствам.

«По поручению и при поддержке правительства в первом полугодии ВЭБ.РФ активно участвовал в масштабной программе поддержки российского бизнеса в период пандемии COVID-19. К моменту выхода отчетности общий объем поручительств, выданных ВЭБ.РФ в пользу коммерческих банков, под льготные кредиты предпринимателям с нулевой или сниженной ставкой составил порядка 500 млрд руб., все решения были реализованы максимально оперативно», — заявил финансовый директор ВЭБ Андрей Московских.

По его словам, на финансовый результат первого полугодия повлияло как формирование резервов, в том числе по поручительствам по кредитам МСП, так и сокращение чистого процентного дохода на фоне глобального снижения ставок кредитования.