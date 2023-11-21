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Финансы ,  
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Банки сократили средний лимит по одобренным кредиткам

«Скоринг Бюро»: в октябре средний лимит по кредиткам в России упал на ₽4,3 тыс.
В октябре средний чек по кредитным картам упал на 4%, до 104,4 тыс. руб., подсчитали в «Скоринг Бюро». Банки уменьшают лимиты для заемщиков, чтобы вписываться в новые ограничения ЦБ по допустимой долговой нагрузке клиентов
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

В октябре 2023 года средний лимит по выданным кредитным картам составил 104,4 тыс. руб., сократившись за месяц на 4,3 тыс. руб., или на 4%, следует из статистики бюро кредитных историй «Скоринг Бюро» (есть у РБК). Это самое заметное падение показателя с марта кризисного 2022 года — тогда средний чек в сегменте кредиток «просел» на 20,9%, до 66,8 тыс. руб. После пика кризиса рынок кредитных карт восстанавливался быстрыми темпами и уже к концу года стал обновлять рекорды. На этом фоне практически непрерывно рос и средний лимит по кредиткам — летом этого года он приблизился к 100 тыс. руб., а потом преодолел этот уровень.

Согласно данным БКИ, помимо среднего чека падают и выдачи новых кредитных карт. В сентябре российские банки одобрили физлицам 2,25 млн кредиток, что на 10,7% меньше результата августа. В октябре тенденция продолжилась: количество предоставленных карт сократилось еще на 1,5%, до 2,2 млн штук. Объем выдач в этом сегменте в сентябре снизился на 7,7%, до 245 млрд руб., а в октябре — на 5,4%, до 231,7 млрд руб.

Почему банки стали «резать» лимиты по новым кредиткам

Снижение среднего лимита по кредиткам, как и спад выдач, — реакция банков на ужесточение регулирования со стороны ЦБ, считают опрошенные РБК эксперты.

С 1 сентября для кредиторов были повышены макропруденциальные надбавки по необеспеченным кредитам, а с 1 октября действуют новые, более жесткие макропруденциальные лимиты (МПЛ). Обе меры затрагивают в том числе сегмент кредитных карт.

К снижению МПЛ для наиболее закредитованных клиентов — с показателем долговой нагрузки выше 80% — банки в целом были готовы, замечает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. А вот распространение ограничений на кредиты клиентам с умеренно высоким ПДН (50–80%) «оказалось скорее неожиданной мерой для участников рынка», считает аналитик.

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«С 1 октября таких клиентов в объеме выдачи может быть не более 20%, что довольно чувствительно для кредитных организаций и не могло не вызвать точечные корректировки в кредитной политике», — говорит Уклеин.

Банки могли снижать средний лимит по кредиткам, чтобы нивелировать рост процентных ставок на рынке, который произошел осенью и сказывался на долговой нагрузке новых заемщиков, полагает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин: «Банки таким образом могли сохранить средний ПДН октябрьских выдач на уровне августа-сентября».

Этой же версии придерживается директор по продуктам и маркетингу БКИ «Скоринг Бюро» Игорь Лисянский. «Кредиторы традиционно применяют технологию risk-based limit — лимит кредитования снижается для более рисковых клиентов», — объясняет он. Меры ЦБ как раз нацелены на снижение выдач ссуд наиболее закредитованным заемщикам.

Банк России ранее сообщал о заметном росте числа держателей кредиток: на 1 июля таких в России насчитывалось 23 млн человек. Причем речь идет о клиентах, имеющих задолженность по картам свыше 10 тыс. руб., а не обо всех, у кого карта есть, но не активирована. Всего в стране насчитывалось 46,7 млн заемщиков, то есть на отчетную дату кредитка с долгом была почти у каждого второго.

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Фото:Денис Абрамов / ТАСС

Как следует из данных «Скоринг Бюро», портфель кредитных карт российских банков растет уверенными темпами — в среднем на 3,6% ежемесячно с начала года. За январь—октябрь он увеличился на 42,6%, до 2,3 трлн руб. За тот же период кредиторы предоставили физлицам почти 10 млн новых карт.

По словам Лопатина, выдачи в сегменте кредитных карт в ноябре продолжат стагнировать, а в декабре покажут лишь незначительный сезонный прирост.

Замедление кредитования на фоне высоких ставок, вероятнее всего, продолжится, соглашается управляющий директор АКРА Валерий Пивень. «Однако нельзя исключать, что банки постараются компенсировать сокращение лимитов расширением предложения по другим продуктам, например по программам рассрочки», — добавляет эксперт.

Игорь Лисянский тоже допускает, что в конце ноября — декабре кредиторы «традиционно предпримут все возможные маркетинговые усилия для выполнения плановых заданий».

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Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банки кредитные карты лимиты

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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