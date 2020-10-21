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Излишек средств банков в ЦБ упал до уровня трехлетней давности

На фоне активного наращивания госдолга Минфином структурный профицит ликвидности банков за неделю упал с 1,5 трлн до 870 млрд руб. Учитывая масштаб заимствований, профицит может смениться дефицитом, допускают эксперты
Фото:Михаил Галустов / Bloomberg News
Фото: Михаил Галустов / Bloomberg News

Структурный профицит ликвидности банковского сектора сократился почти вдвое за последнюю неделю: с 1,55 трлн руб. на 13 октября до 873,6 млрд руб. на 20 октября, следует из данных Банка России. В итоге в октябре 2020 года показатель вернулся на уровень октября 2017 года.

Ситуация структурного профицита означает, что излишки денег, которые банки размещают на депозитах и корсчетах ЦБ, выступая его кредиторами, больше, чем средства, которые они занимают у регулятора. При дефиците ликвидности банки, наоборот, берут для своих операций у ЦБ больше, чем хранят на его депозитах. Российская банковская система живет в состоянии профицита ликвидности с 2017 года.

Почему сокращается ликвидность в банковской системе

«Структурный дефицит ликвидности ходит рука об руку с дефицитом бюджета», — говорит аналитик банка БКФ Максим Осадчий о причинах сокращения ликвидности в секторе. По оценке Минфина, из-за пандемии дефицит бюджета в 2020 году составит 4,7 трлн руб., или 4,4% ВВП. Для финансирования расходов бюджета Минфин расширил план заимствований: в октябре—декабре он намерен привлечь рекордные 2 трлн руб. на долговом рынке.

Профицит ликвидности сократился на сумму, сопоставимую с той, что банки взяли 12 октября на месячном и годичном аукционах РЕПО с ЦБ (новый механизм поддержания ликвидности, предложенный ЦБ в начале кризиса). На аукционе ЦБ банки предоставляют в залог только облигации федерального займа (ОФЗ) и муниципальные облигации с наивысшим кредитным рейтингом по национальной шкале. ЦБ в начале октября повысил лимит по месячному РЕПО в десять раз, до 1 трлн руб., а затем провел аукцион, на котором выдал банкам 600 млрд руб. под залог ценных бумаг на 28 дней.

В ЦБ объясняли, что установление лимита объясняется смещением бюджетных расходов на последние недели года в сочетании с текущим активным размещением ОФЗ для финансирования этих расходов. Из-за таких действий в банковском секторе может возникнуть кратковременный дисбаланс распределения ликвидности.

Как занимает Минфин

Практически каждую неделю Минфин устанавливает новые рекорды по привлечению за один день: 14 октября он провел размещение ОФЗ с погашением в августе 2032 года с переменным купоном на рекордные 350,6 млрд руб. Прошлый рекорд был установлен 7 октября, когда были проданы ОФЗ на 345,7 млрд руб. со значительной премией по доходности к вторичному рынку.

Основные покупатели бумаг — крупнейшие банки: в сентябре доля системно значимых банков в выпусках ОФЗ выросла до 82,9% (в июле составляла 57,2%), тогда как доля иностранных участников снизилась и составила 7,6%, писал ЦБ в «Обзоре рисков финансовых рынков».

Через РЕПО банки привлекли 600 млрд руб. на месяц под ставку 4,35% годовых и 20 млрд руб. на год под плавающую ставку, равную ключевой ставке +0,25 п.п. (сейчас это 4,5%). «При такой стоимости фондирования банки получают прибыль при вложениях в ОФЗ срочностью два года и выше, а также при вложениях в защищенные от процентного риска флоатеры. Например, трехлетние ОФЗ сейчас торгуются с доходностью 4,86%, а 10-летние ОФЗ — 6,01%», — говорит главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов.

Минфин продолжает размещать свои временно свободные средства, превышающие 3 трлн руб., в банковском секторе под 4%, в то время как заимствования на рынке ОФЗ обходятся ему дороже, обращает внимание аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай: «Вероятно, эти средства, размещаемые в банках, нельзя изъять из сектора, потому что это приведет к нехватке ликвидности в некоторых банках. Либо Минфин считает, что следующий год будет не менее сложным и планирует приберечь эти средства на следующий год».

В отличие от терминологии Банка России (в части структурного профицита/дефицита ликвидности) общепринятая практика обычно рассматривает денежные власти, то есть Минфин и ЦБ, вместе, говорит главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. «Поэтому, если Минфин размещает в банках депозиты, это аналог того, как если бы банки получали кредит в ЦБ. Такой консолидированный показатель ведет себя более стабильно и в большей степени объясняется фундаментальными факторами».

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Вернется ли система к дефициту

В целом переход от структурного профицита ликвидности к дефициту «представляется вполне возможным в случае дальнейшего существенного расширения операций РЕПО с целью поддержки выкупа ОФЗ», считает управляющий директор по рейтинговой деятельности агентства НКР Александр Проклов. Это может произойти в случае развития кризиса и роста дефицита бюджета, говорит Осадчий из БКФ.

Рисков для стабильности банковской системы из-за дефицита ликвидности нет, отмечает начальник отдела анализа банковского и финансового рынков ПСБ Илья Ильин. «В целом уход от избыточного уровня профицита ликвидности увеличивает влияние ключевой ставки на процентную политику банков», — добавляет он.

Свободные средства в банковской системе остаются на комфортном уровне, что позволяет банкам в том числе предъявлять высокий спрос на аукционах ОФЗ, сказал РБК представитель ВТБ. По его словам, короткие ставки денежного рынка устойчиво держатся ниже уровня ключевой ставки, а традиционный приток средств из бюджета в конце года будет оказывать положительное влияние на ликвидность системы.

Центральный банк прогнозирует структурный профицит ликвидности на конец года в 1,4–2 трлн руб., замечает Соколов. «Минфин сейчас генерирует подушку для расходов: когда в декабре все эти средства будут потрачены, профицит восстановится, деньги вернутся в экономику и на этом вся эта эпопея закончится», — считает Матовников.

В любом случае у банков нет проблем с ликвидностью: требования банков к ЦБ в форме депозитов и облигаций Банка России по-прежнему находятся на уровне, сопоставимом с уровнями апреля—сентября, напоминает Проклов. Они превышают 2 трлн руб. в отличие от, например, 2017 года, когда объем средств банков в ЦБ был в основном заметно ниже 1 трлн руб., а в отдельные моменты падал до 0,4–0,5 трлн руб. При этом вся свободная рублевая ликвидность банковской системы не может быть направлена на размещения в ОФЗ, поэтому Минфину «необходимо привлекать других участников финансовой системы (пенсионные фонды, страховые компании) и нерезидентов», заключает Соколов.

Автор
Павел Казарновский
госдолг ОФЗ
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