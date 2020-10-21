Излишек средств банков в ЦБ упал до уровня трехлетней давности

На фоне активного наращивания госдолга Минфином структурный профицит ликвидности банков за неделю упал с 1,5 трлн до 870 млрд руб. Учитывая масштаб заимствований, профицит может смениться дефицитом, допускают эксперты

Фото: Михаил Галустов / Bloomberg News

Структурный профицит ликвидности банковского сектора сократился почти вдвое за последнюю неделю: с 1,55 трлн руб. на 13 октября до 873,6 млрд руб. на 20 октября, следует из данных Банка России. В итоге в октябре 2020 года показатель вернулся на уровень октября 2017 года.

Ситуация структурного профицита означает, что излишки денег, которые банки размещают на депозитах и корсчетах ЦБ, выступая его кредиторами, больше, чем средства, которые они занимают у регулятора. При дефиците ликвидности банки, наоборот, берут для своих операций у ЦБ больше, чем хранят на его депозитах. Российская банковская система живет в состоянии профицита ликвидности с 2017 года.

Почему сокращается ликвидность в банковской системе

«Структурный дефицит ликвидности ходит рука об руку с дефицитом бюджета», — говорит аналитик банка БКФ Максим Осадчий о причинах сокращения ликвидности в секторе. По оценке Минфина, из-за пандемии дефицит бюджета в 2020 году составит 4,7 трлн руб., или 4,4% ВВП. Для финансирования расходов бюджета Минфин расширил план заимствований: в октябре—декабре он намерен привлечь рекордные 2 трлн руб. на долговом рынке.

Профицит ликвидности сократился на сумму, сопоставимую с той, что банки взяли 12 октября на месячном и годичном аукционах РЕПО с ЦБ (новый механизм поддержания ликвидности, предложенный ЦБ в начале кризиса). На аукционе ЦБ банки предоставляют в залог только облигации федерального займа (ОФЗ) и муниципальные облигации с наивысшим кредитным рейтингом по национальной шкале. ЦБ в начале октября повысил лимит по месячному РЕПО в десять раз, до 1 трлн руб., а затем провел аукцион, на котором выдал банкам 600 млрд руб. под залог ценных бумаг на 28 дней.