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Минфин поставил новый рекорд по наращиванию госдолга

Ведомство смогло продать на одном аукционе гособлигации на 315,7 млрд руб., хотя ему пришлось дать инвесторам заметную премию. В планах Минфина до конца года занять на аукционах рекордные 2 трлн руб.
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

7 октября Минфин установил новый рекорд по продаже облигаций федерального займа (ОФЗ), следует из сообщения Московской биржи. На первом из двух запланированных аукционов ведомство смогло разместить бумаги на 315,73 млрд руб. — почти в полтора раза больше прежнего максимума, зафиксированного 2 сентября, когда объем привлечения превысил 215 млрд руб.

На аукцион Минфин выставил ОФЗ с переменным купоном с погашением в сентябре 2030 года. Спрос на бумаги превысил 316 млрд руб., заявленная цена отсечения составила 95,239% от номинала. В результате торгов она выросла, средневзвешенная цена установилась на уровне 95,4133% от номинала. По данным «Интерфакса», на закрытии торгов по вторник котировки аналогичных ОФЗ находились на уровне 96,5% от номинала, что соответствует премии в 36 базисных пунктов к ставке RUONIA. «Таким образом, Минфину для привлечения значительного объема ресурсов пришлось предоставить инвесторам заметную премию в доходности», — отмечает агентство. На втором аукционе 7 октября Минфин предложит инвесторам пятилетние ОФЗ с постоянным купоном на 30 млрд руб.

Минфин разместил ОФЗ после двух провалов в августе
Финансы
Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

В третьем квартале 2020 года правительство заняло на внутреннем рынке 1,238 трлн руб., почти на четверть больше запланированного объема. В четвертом квартале Минфин намерен привлечь еще 2 трлн — это рекордная сумма планового размещения. Для достижения установленной планки заимствований Минфин в среднем должен привлекать по 167 млрд руб. каждую неделю, говорится в обзоре аналитиков Райффайзенбанка. Повышенный спрос на новые выпуски ОФЗ эксперты связывают с затишьем по теме санкций. Это привело к более активным покупкам ОФЗ локальными участниками, считают в Райффайзенбанке.

По последним оценкам Минфина, в 2020 году российский госдолг вырастет до 4% ВВП вместо ранее запланированного профицита на уровне 1%. Замминистра финансов Владимир Колычев еще в июле допустил, что падение доходов бюджета из-за кризиса и пандемии потребует наращивания госзаимствований через дополнительное размещение ОФЗ.

Автор
Юлия Кошкина
Минфин ОФЗ госдолг
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