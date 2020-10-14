Минфин побил рекорд недельной давности по наращиванию госдолга

Минфин вторую неделю подряд бьет рекорды по размещению облигаций федерального займа: 14 октября на одном аукционе удалось занять свыше ₽350 млрд. Ведомство наращивает госдолг за счет предложения бумаг с плавающей доходностью

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Минфин в среду, 14 октября вновь привлек рекордный объем госзаимствований, разместив на аукционе облигации федерального займа с погашением в августе 2032 года с переменным купоном на 350,6 млрд руб., следует из сообщения ведомства. Спрос на бумаги составил 377,6 млрд руб. Предыдущий рекорд был установлен на прошлой неделе - 7 октября были проданы ОФЗ на 345,7 млрд руб. со значительном премией по доходности к вторичному рынку.

На сегодняшнем аукционе цена отсечения составила 94,19% от номинала, средневзвешенная цена — 94,2%, выручка от размещения — 330,4 млрд руб. В среду пройдет еще один аукцион на размещение ОФЗ с постоянным купоном и погашением в июле 2035 года. Ведомство предложило инвесторам бумаги двух выпусков в объеме доступных остатков — на общую сумму 839,5 млрд руб.

Минфин увеличивает заимствования на рынке для финансирования дефицита бюджета, образовавшегося в результате роста расходов из-за пандемии. В первой половине 2020 года ведомство заняло на внутреннем рынке около 1,6 трлн руб. В третьем квартале план был перевыполнен почти на четверть, объем размещения ОФЗ составил 1,238 трлн руб. До конца года Минфин намерен привлечь еще 2 трлн руб., что станет рекордом для планового размещения.

В сегодняшнем обзоре аналитики Райффайзенбанка указывали, что решение Минфина увеличить объем заимствований 14 октября вызвано высокими результатами предыдущего аукциона. Аналитики банка отмечают спекулятивный интерес к покупке ОФЗ с премией, а также на рост у международных инвесторов «аппетита к риску» [увеличение активности на развивающихся рынках, к которым относится в том числе Россия] в ожидании запуска нового пакета фискальных стимулов в США.