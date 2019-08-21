Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за границу

Mastercard может запустить в России денежные переводы по номеру телефона за рубеж. Аналогичный сервис для переводов внутри страны не может конкурировать с Системой быстрых платежей ЦБ

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Международная платежная система Mastercard планирует запустить в России сервис денежных переводов с карты на карту по номеру телефона за границу. Платежная система обсуждает это с банками, информация о планах запустить сервис размещена в стратегических документах Mastercard, рассказали РБК два источника на банковском рынке. О том, что Mastercard обсуждает разработку сервиса, осведомлен еще один собеседник на рынке.

У Mastercard есть сервис Mastercard Hub, в котором платежная система хранит все мобильные номера клиентов, привязанные к карточному счету, — именно он будет использован в создании нового платежного решения, пояснил один из источников.

«Мы продолжаем активно развивать сервисы денежных переводов и исследуем различные варианты, в том числе и возможность переводов по номеру телефона в другие страны», — ответили РБК в пресс-службе Mastercard. Заинтересованность в дальнейшем развитии сервисов денежных переводов с Mastercard выразил банк «Русский стандарт», сказал РБК его представитель. Остальные крупные банки не ответили на соответствующий вопрос РБК.

Конкуренция с СБП

«Международные платежные системы давно задумались о переводах по номеру телефона, однако их планам помешала запущенная в начале 2019 года Система быстрых платежей Банка России, которая также позволяет совершать переводы по номеру телефона и работает с гораздо большим числом банков. Поэтому сейчас платежные системы концентрируются на развитии этого проекта в трансграничном направлении», — пояснил один из собеседников РБК. Он добавил, что банки приступят к активному внедрению сервиса после завершения запуска СБП.