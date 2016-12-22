Евро за день подорожал почти на рубль

В ходе торгов на бирже после незначительных колебаний в начале дня европейская валюта выросла до 77 руб., на 1,05%, американский доллар также укрепился на полрубля — с 66,89 до 67,64 руб.

Фото: Владислав Шатило / РБК

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 17 августа, подскочил более чем на 1%, до 77 руб. Об этом свидетельствуют обновляющиеся данные сайта биржи.

На открытие торгов утром европейская валюта торговалась на уровне 76,16 руб. Резкий скачок произошел в 12:10 мск — до 76,8 руб., к 15:10 мск евро вырос до отметки 77 руб. ​В 16:10 мск евро снова подскочил до 76,99 руб.

У доллара в течение дня также наблюдается рост: за доллар в начале торгов отдавали 66,89 руб., в 12:10 мск также произошел резкий скачок. Максимума доллар достиг к 15:00 мск, когда взял отметку 67,64.

По мнению старшего аналитика БКС Сергея Суверова, небольшое падение курса рубля связано с турецкой лирой, которая вновь обвалилась на фоне новостей о том, что США готовят новый пакет санкций против Анкары. На заявлениях из США курс доллара к лире на торгах в пятницу подскочил на 10%: в считаные часы лира обвалилась с 5,78 до 6,35 за доллар. Кроме того, давление на рубль оказывает продолжающийся отток иностранцев из ОФЗ, отмечает эксперт. «Некоторые ждут, что ЦБ может повысить ставку на фоне инфляционных рисков, связанных с колебаниями курса рубля», — отметил он.​

Рубль падает вместе с турецкой лирой, соглашается главный экономист Альфа-б​анка Наталия Орлова. Продолжается также отток иностранного капитала в ожидании 22 августа — объявления США новых санкций, отмечает она.

На минувшей неделе рубль резко упал по отношению к бивалютной корзине после объявления новых санкций США. Поводом для новых ограничений против России стало отравление в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в организме которых нашли боевое нервно-паралитическое вещество «Новичок» (его производили в России).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что экономика и финансовая система страны стабильны, несмотря на «определенную волатильность» курса национальной валюты.