Российские компании в пандемию стали активно занимать за рубежом

Российские эмитенты за полгода заняли $11,2 млрд через размещение еврооблигаций: это больше, чем за весь 2018 год, и сравнимо с объемами 2019 года. Им помогли меры зарубежных правительств по поддержке экономики в пандемию

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские эмитенты в первом полугодии 2020 года заняли за рубежом $11,2 млрд с помощью эмиссии еврооблигаций. Это сравнимо с годовым объемом выпусков в последнее время, следует из обзора рынка, который подготовила международная консалтинговая компания PwC (есть у РБК).

В 2018 году российские эмитенты разместили бонды на $7,8 млрд, проведя 17 сделок, а в 2019-м компании заняли $13 млрд в результате 28 сделок. За шесть месяцев 2020 года инвестбанки организовали 15 сделок по размещению долга российских банков и нефинансовых компаний. По данным ЦБ, общий объем внешнего долга российских банков и нефинансового сектора за первый квартал 2020 года составил $73 млрд и $311 млрд соответственно.

Лучшие результаты за последние годы российский рынок корпоративных евробондов показывал в 2013 и 2017 годах: тогда эмитенты занимали за рубежом $46,5 и $20,6 млрд соответственно.

«После активного первого квартала 2020 года в марте—апреле рынки капитала на короткое время закрылись из-за неопределенности, связанной с COVID-19 и волатильностью цен на нефть», — отмечает руководитель практики по сопровождению сделок на рынках капитала PwC в России, СНГ и странах Центральной и Восточной Европы Рустем Терегулов.