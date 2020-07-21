Российские компании в пандемию стали активно занимать за рубежом

В апреле ситуация начала стабилизироваться: первым после начала кризиса деньги за рубежом привлек «Газпром», выпустив 8 апреля облигации на €1 млрд. Компания размещалась в условиях режима удаленной работы на всех финансовых рынках мира, передал РБК через пресс-службу первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.
Всего во втором квартале было успешно закрыто шесть сделок российских компаний, сообщил Терегулов. Кроме «Газпрома», с начала года за рубежом разместились ЛУКОЙЛ, АЛРОСА, «Сибур», ГТЛК, ТМК и «ФосАгро», напоминает Шулаков: по его подсчетам, в первом полугодии 2020 года объем размещений был на 47% больше, чем за тот же период прошлого года.
Что помогает занимать за рубежом
По словам Терегулова, снижение ставок и дополнительная ликвидность от правительств США и Европы повысили спрос на облигации надежных эмитентов. Благоприятные рыночные условия, например, позволили «Сибуру» пробить исторический минимум российского корпоративного рынка (купон составил 2,95% за долларовые пятилетние облигации), отмечает Терегулов. Свой рекорд установил и «Газпром», занявший в июне еще $1 млрд на семь лет под 3%.
Российские эмитенты воспользовались выгодным окном на рынке, чему способствовало резкое снижение процентных ставок в мире на фоне беспрецедентных вливаний ликвидности центральными банками, отметил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Помогла и санкционная передышка: «Спрос на российские евробонды у инвесторов довольно высокий, они привлекательны по соотношению риска и доходности с учетом в целом адекватной долговой нагрузки».
«После введения санкций значительная доля эмитентов не может размещать облигации, и на рынке становится мало имен. В то же время совокупный внешний долг страны меньше резервов, что повышает качество всех заемщиков в глазах иностранцев», — заметил управляющий активами УК «БКС» Андрей Русецкий.
Фундаментально Россия выглядит очень хорошо благодаря низкому долгу и дефициту бюджета, напомнил старший управляющий активами УК «Атон-менеджмент» Константин Глазов. Фиксируется и повышенный спрос от частных клиентов: средства физлиц перетекают на фондовые рынки на фоне снижения ставок по банковским вкладам и введения налога на процентный доход с депозитов.
Российские компании в отличие от западных не почувствовали острых проблем с ликвидностью из-за пандемии, считает Шулаков: «Они вышли на рынок в рамках ранее запланированных программ финансирования или в целях привлечения финансирования на будущие проекты».
Низкие ставки могут остаться надолго
Скорее всего, низкие ставки сохранятся на достаточно длительный срок, полагает Суверов, поскольку финансовая ликвидность в мире останется избыточной в третьем и четвертом кварталах, если, конечно, не возникнут новые санкционные риски для России в случае прихода в Белый дом демократов.
В облигациях развивающихся стран неинвестиционного уровня сохраняется наибольший потенциал снижения спредов и роста котировок, заявил Русецкий: «К примеру, средняя доходность по портфелю с рейтингом ВВ составляет 7–9%, а ожидается уровень в 4,5–5%».
«Неопределенность могут добавлять выборы в США и напряженное развитие отношений между Китаем и США. При этом возможность выйти на рынок у российских компаний, мы полагаем, будет в сентябре—ноябре», — прогнозирует Шулаков.
Впрочем, рекорды по привлечению долга бьют не только российские эмитенты — это общемировой тренд, обращает внимание Глазов. Общий объем выпуска еврооблигаций с начала года превысил $1 трлн, основная активность пришлась на апрель—май и на эмитентов с кредитными рейтингами инвестиционного уровня, а «российские корпоративные заемщики на фоне этих цифр выглядят скромно».