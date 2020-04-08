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«Газпром» разместил бонды на €1 млрд под 2,95% годовых

«Газпром» разместил облигации на €1 млрд на пять лет со ставкой купона 2,95% годовых. По сообщению организатора размещения, Газпромбанка, спрос на бумаги компании превысил €3 млрд
Газпром GAZP ₽194,11 +1,51% Купить
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

В среду, 8 апреля, «Газпром» разместил облигации на €1 млрд на пять лет со ставкой купона 2,95% годовых, передал РБК через пресс-службу первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, JPMorgan и UniCredit.

Представитель «Газпрома» отказался от комментариев.

Выпуск сделан в пределах программы заимствований, утвержденной на 2020 год, говорится в сообщении Газпромбанка, поступившем в РБК.

По первоначальным подсчетам, на инвесторов из России пришлось около трети размещения, 25% — из Германии, 10–15% — из Великобритании, 10–11% — из Франции, еще около 6–7% — из Швейцарии, отметил топ-менеджер Газпромбанка. Около 60% покупателей бондов — управляющие компании и фонды, остальные — банки.

Из-за пандемии коронавируса размещение проводилось без предварительных встреч с инвесторами. Книга заявок была открыта в 09:30 утра по Лондону (11:30 мск) с первоначальным ориентиром по доходности в 3,375%. Однако к 14:00 (16:00 мск) она была закрыта с доходностью 2,95%. «Несмотря на все сложности текущего момента, ставка купона нового размещения компании оказалась ниже средней ставки в евро всех обращающихся выпусков «Газпрома» в евро (3,38%)», — подчеркнул Шулаков.

До этого размещения у «Газпрома» находилось в обращении шесть выпусков еврооблигаций в евро суммарным объемом €4,75 млрд. В 2020 году «Газпром» планирует погасить $8,7 млрд долга. Общий размер долга по данным на девять месяцев 2019 года составлял 2,86 трлн руб. (информацию за весь 2019 год компания планирует представить в конце апреля).

В предыдущий раз «Газпром» размещал еврооблигации на сумму $2 млрд сроком на десять лет со ставкой купона 3,25% в феврале 2020 года. До этого компания год не занимала в валюте, опасаясь исков со стороны украинского «Нафтогаза» и ареста счетов. В конце декабря 2019 года стороны достигли пакетного соглашения, предусматривающего выплату «Газпромом» «Нафтогазу» $2,92 млрд по решению Стокгольмского арбитража, а также снятие с активов российской компании арестов во всех европейских юрисдикциях.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: Газпром, евробонды
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