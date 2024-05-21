СПБ Биржа обсудит с властями выплату дивидендов по замороженным активам

СПБ Биржа обсуждает с регуляторами выплату дивидендов по заблокированным бумагам за счет платежей по внешнему госдолгу. Это будет положительным сигналом для инвесторов, хоть и не компенсирует их потери полностью, говорят юристы

Фото: Андрей Любимов / РБК

СПБ Биржа обсуждает с российскими регуляторами возможность проведения выплат в адрес инвесторов по указу президента № 665, рассказал РБК представитель площадки. Этот указ предусматривает выплаты в рублях доходов (дивидендов и купонов) по заблокированным иностранным бумагам в адрес российских инвесторов за счет средств Минфина, предназначенных для выплат иностранцам по суверенным евробондам.

«СПБ Биржа обсуждает с российскими регуляторами возможность распространения механизма выплаты в рамках указа № 665 или другого документа на иностранные активы, замороженные в результате введения санкций в отношении СПБ Биржи», — говорится в комментарии СПБ Биржи.

РБК направил запросы в Минфин и Банк России.

СПБ Биржа попала под блокирующие американские санкции 2 ноября 2023 года. В результате торги всеми иностранными активами на площадке были остановлены, а уже принадлежащие инвесторам зарубежные активы на общую сумму $3 млрд оказались заблокированы.

О том, что такая инициатива обсуждается, ранее говорила заместитель директора юридического департамента инвестбанка «Синара» Елена Рязанова в рамках форума «Инвест Weekend», организованного РБК.

Как платят дивиденды и купоны по этому указу

Указ, в котором в том числе описан механизм выплат российским инвесторам доходов по их иностранным активам, был подписан президентом Владимиром Путиным в начале сентября 2023 года. Этим документом утвержден порядок выплат по еврооблигациям Минфина в зависимости от того, через какую инфраструктуру такими бумагами владеют инвесторы. Если через российскую, то они могут получать выплаты в рублях на свои счета через Национальный расчетный депозитарий (НРД). Если инвестор владеет суверенным евробондом через зарубежную инфраструктуру, то выплаты ему тоже будут приходить в рублях, но на счета типа И, выведение средств с которых ограничено.

Одновременно указ дал возможность расплачиваться с инвесторами, держащими бумаги через иностранные цепочки, за счет получения ими выплат в валюте с замороженных за рубежом счетов НРД (попал под санкции ЕС в июне 2022 года) после подачи депозитарием соответствующего распоряжения. А те рублевые средства, которые НРД получил от Минфина для передачи нерезидентам и поручил списать со своих счетов за рубежом, депозитарий может использовать для выплат российским инвесторам купонов и дивидендов по их заблокированным иностранным бумагам.

Но выплаты проводятся только по активам, учитывающимся через НРД, а активы, учитывающиеся через СПБ Банк (депозитарий СПБ Биржи), не попадают под действие указа. Рублевые выплаты доходов по иностранным бумагам начались в конце 2023 года, сообщали брокеры. В конце января 2024 года директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова сообщила, что полностью получили выплаты инвесторы первой очереди — физлица и клиенты российских УК, которые владеют иностранными акциями, депозитарными расписками и паями инвестфондов.

Опрошенные РБК юристы подтвердили, что механизм выплат работает эффективно. Некоторые клиенты в рамках данного указа получили почти все причитающиеся им денежные средства, рассказал юрист практики налогового и административного права Maxima Legal Сергей Тарасевич. «Инвесторам действительно приходят выплаты по активам, замороженным в НРД», — отметил старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов. 25 марта 2024 года НРД сообщил о том, что произвел девятую замену обязательств в иностранной валюте на обязательства в рублях перед владельцами иностранных ценных бумаг, напомнил эксперт. То есть состоялся девятый раунд выплат доходов по иностранным активам по указу. Денежные объемы произведенного обмена ни НРД, ни Минфин не раскрывали.

Но для применения указа к активам, заблокированным на СПБ Бирже, будут необходимы корректировки документа. Во-первых, описанный в указе механизм предусматривает выплаты по неисполненным обязательствам с 1 февраля 2022 года до 9 сентября 2023 года, а санкции на СПБ Биржу были наложены в ноябре 2023 года, обращает внимание Тарасевич. «Если период, за который осуществляется компенсация выплат, не будет изменен, то механизм, скорее всего, работать не будет», — констатирует он.

Во-вторых, помимо изменения периода, за который осуществляется компенсация выплат, может потребоваться урегулирование порядка взаимодействия между НРД и СПБ Банком по этому вопросу, продолжает Тарасевич. Сейчас НРД выступает единственным основным агентом по выплатам в адрес российских инвесторов.

Что это означает для инвесторов

Если механизм выплат по указу № 665 распространится и на активы, замороженные на СПБ Бирже, инвесторы смогут получать только дивиденды и купоны по ним в рублях. При этом сами активы так и останутся замороженными, разблокировать их можно, только получив лицензию в OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США).

Выплаты в любом случае не покроют стоимость заблокированных активов полностью, но получение даже сравнительно небольшой части средств от фактически неликвидных ценных бумаг является хорошей перспективой, говорит Именнов. Кроме того, надо понимать, что такая схема ограничена количеством средств, накопленных на счетах типа И, добавляет эксперт.

«Положение инвесторов будет сильно зависеть от того, какие их активы были заморожены. Если в основном на СПБ Бирже были заморожены акции компаний роста, которые не платят дивиденды, то для инвесторов этот механизм вряд ли будет полезен. В то же время те инвесторы, у которых заморожены облигации или акции компаний, платящих стабильные дивиденды, окажутся в более выигрышной ситуации», — отмечает Тарасевич.

Может ли запуск механизма выплат повлиять на разблокировку

В мае СПБ Биржа объявила о новой концепции разблокировки активов, приоритетным направлением которой станет получение инвесторами индивидуальных лицензий в OFAC. Также биржа подала в OFAC заявку на коллективную лицензию.

И Тарасевич, и Именнов считают, что запуск механизма и в отношении заблокированных на СПБ Бирже активов не окажет негативного влияния на процедуру разблокировки активов через OFAC. Часть активов изначально была заморожена со стороны Euroclear и Clearstream, и пока не было видно оснований для невыдачи персональных лицензий в связи с действием указа № 665, делится наблюдениями Тарасевич. «Полагаем, что и в данном случае это не должно стать камнем преткновения», — говорит он.

«Для OFAC первостепенное значение будут играть природа самих активов и отсутствие предоставления выгоды подсанкционному лицу в результате их разблокировки, а также соответствие разблокировки активов целям санкционного регулирования», — отмечает Именнов. Механизм выплаты по указу № 665 касается лишь доходной части активов, и он никак не меняет главное основание для разблокировки — что активы не принадлежат санкционному лицу, продолжает эксперт.

«Параллельное обращение иностранных инвесторов к другим механизмам защиты для частичного восстановления своих прав в данном случае вряд ли будет рассмотрено органом, администрирующим санкции, как повод для отказа в разблокировке», — считает Именнов.

Кроме указа № 665 СПБ Биржа также обсуждает с регуляторами возможность распространения на заблокированные на площадке бумаги указа № 844 об обмене активами с иностранцами, говорил в интервью РБК генеральный директор биржи Евгений Сердюков. О том, что механизм обмена может быть распространен и на СПБ Биржу, сообщал и замминистра финансов Иван Чебесков.

Указ № 844 подразумевает, что нерезиденты смогут купить у россиян заблокированные иностранные ценные бумаги за деньги со счетов типа С (на них иностранцам приходят выплаты по ценным бумагам российских эмитентов). Часть активов с СПБ Биржи, которая учитывалась через НРД, уже попадает под эту схему, отмечал Сердюков. По его оценке, на момент введения санкций через НРД учитывались активы общей стоимостью $4,7 млрд.