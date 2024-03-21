Эксперты спрогнозировали колебания рубля на торгах 21 марта

Аналитики допускают временное ослабление рубля на торгах долларом в середине дня 21 марта — колебания могут достигать 1–2 руб. Такую динамику они связывают с возможной игрой против курса из-за расчетов по валютному фьючерсу

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Рубль может показать повышенную волатильность на торгах 21 марта из-за большого количества сделок, совершаемых в период расчета фиксинга курса для исполнения квартального фьючерса на пару доллар/рубль и привязанных к нему опционов, отмечает в обзоре директор по инвестициям «Астра Управление активами» Дмитрий Полевой. Другие опрошенные РБК эксперты подтверждают этот прогноз.

Фиксинг — процесс, в результате которого устанавливается общепризнанная единая цена финансового актива, бенчмарк. В данном случае в роли финансового актива выступает валюта, а установка единого курса служит не для его фиксации директивными способами на свободном рынке, а для расчетов по конкретным операциям с фьючерсами и опционами. Согласно регламенту Мосбиржи, для этих целей берется курс не за весь торговый день, а за короткий период — с 12:15 до 12:30.

«Столь небольшой промежуток времени для расчета фиксинга и низкая ликвидность валютного рынка допускают сильную реакцию курса на сделки (даже не самые крупные), проводимые в эти 15 минут», — указывает Полевой в обзоре. Причин для концентрации сделок именно в этот период может быть несколько, продолжает эксперт: «От нормального желания участников/банков закрыть собственные риски, связанные с исполнением взаимных обязательств по контрактам в привязке к фиксингу, до попыток манипуляции курсом с целью извлечения прибыли по фьючерсам и опционам».

«При имеющихся ожиданиях резкого ослабления рубля после выборов намеренно сдвинуть курс в четверг (21 марта) может быть проще. И возможный всплеск волатильности/ослабления рубля по этой причине инвесторам нужно иметь в виду», — предупреждает Полевой.

21 декабря в похожих условиях рубль упал с 90,9 до 92,75 за доллар в течение двух часов, напоминает аналитик. «По нашему мнению, столь резкое движение было в том числе следствием намеренной атаки на курс с целью манипуляции под опционные контракты. А отсутствие веры в рубль под конец года затрудняло быстрый откат курса, который случился лишь позже», — объясняет эксперт.

С тем, что стоит быть готовым к колебаниям курса, согласен и старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин. «Некоторые участники открывают позиции на спотовом рынке, имея длинные позиции [в расчете на рост цены актива] в валютных фьючерсах», — отмечает он. Эксперт также видит зависимость колебаний курса от общих девальвационных ожиданий: «Если они высокие, то эффект более заметен. Если нет и участники верят в стабильность курса, то эффект ниже».

Повышенной волатильности ожидает и главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. «Мы предполагаем, что какие-то крупные спекулянты, которые держат длинную позицию по фьючерсу, могут ослабить рубль в этот промежуток времени, чтобы увеличить прибыль», — считает он.

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По данным на 19:00 мск (окончание основной торговой сессии) 21 марта 1 доллар на Московской бирже стоит 92,3 руб.

Насколько сильными могут быть колебания рубля

По мнению Коныгина, колебания курса 21 марта могут достигать 1–2%, что является существенным. Васильев полагает, что коридор колебания курса может составить 1–2 руб., если опираться на прошлые подобные эпизоды. Он допускает, что рубль может временно ослабнуть в диапазон 94–95 руб. за доллар. Но ослабление не будет продолжительным, добавляет эксперт: курс вернется обратно в коридор 92–94 руб. за доллар. На краткосрочность эффекта ослабления из-за периода фиксинга указывает и главный экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков. Но предпосылок для устойчивого ослабления эксперт не видит. Более того, он ожидает укрепления российской валюты до 90–91 за доллар в случае сохранения жесткости политики Банка России и ключевой ставки 16%.

Полевой считает, что в марте-апреле рубль может умеренно вырасти — до 88–90 за доллар в связи с повышенными налоговыми выплатами. Но во втором и третьем квартале он вернется в диапазон 90–95 за доллар, а в четвертом квартале будет торговаться в коридоре 95–100 за доллар, указывает эксперт.

Коныгин обращает внимание, что влиять на курс в марте будут, в частности, предстоящие крупные выплаты и погашения по еврооблигациям. Их общую сумму эксперт оценивает в $1,1 млрд. В связи с рублевыми выплатами по евробондам участники рынка (то есть банки) будут вынуждены закрывать открытые валютные позиции, что создаст дополнительное давление, объясняет эксперт. «Единственный фактор поддержки для российской валюты — налоговая неделя в конце марта, хотя соответствующий эффект будет кратковременным», — заключает эксперт.

Как фиксинг влиял на курс раньше

Повышенная волатильность курса в период фиксинга уже неоднократно наблюдалась на российском рынке. Год назад, также в период экспирации (завершения контракта) фьючерса на пару доллар/рубль, эксперты допускали, что могло иметь место манипулирование курсом со стороны участников рынка (тогда период фиксинга составлял даже не 15, а пять минут). В момент расчета фиксинга на рынке был зафиксирован повышенный спрос на валюту, что привело к краткосрочному ослаблению рубля с 76 почти до 77,5 за доллар. «И те, кто сохранял длинные позиции во фьючерсе, получили более выгодный курс фиксинга и неплохую дополнительную прибыль», — объяснял Полевой.

Банк России после этих событий инициировал проверку скачка курса, а Мосбиржа приняла решение об увеличении периода расчета фиксинга с пяти до 15 минут.

Но и увеличенного периода расчета может быть недостаточно для российского «тонкого» рынка, полагают эксперты. Уже после принятия мер на рынке все равно фиксировались эпизоды повышенной волатильности в период расчета фиксинга.

Декабрьские данные говорят о том, что размер окна фиксинга, вероятно, не вполне соответствует масштабу снижения ликвидности торговли долларами на бирже, считает Исаков. «Возможным решением могло бы стать увеличение времени расчета фиксинга с 15 минут до более длинного интервала, в течение которого спекулянтам было бы труднее играть против курса рубля», — заключает Васильев.

Мосбиржа «в онлайн-режиме осуществляет мониторинг сделок, проводит их анализ, взаимодействует с участниками торгов и уведомляет регулятора обо всех нестандартных операциях», сообщили РБК в пресс-службе площадки, добавив, что «планов по дополнительной модификации алгоритма расчета валютных фиксингов на текущий момент нет».

РБК направил запрос в Банк России.