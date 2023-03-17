ЦБ изучит скачки рубля на предмет манипулирования рынком

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 марта
EUR ЦБ: 81,14 (+0,27) Инвестиции, 16 мар, 17:54 Курс доллара на 17 марта
USD ЦБ: 76,41 (+0,66) Инвестиции, 16 мар, 17:54
Набиуллина пообещала бороться с «черт знает какими» схемами ипотеки Экономика, 16:09
В РПЦ предложили отправлять в декрет в первом триместре беременности Общество, 16:03
Глава WTA рассказал о разговоре с россиянкой из-за футболки «Спартака» Спорт, 16:00
Латвия запретила въезд Надежде Бабкиной и SHAMAN'у Политика, 15:58
ЦБ снова сохранил ключевую: будет ли дешеветь ипотека? Недвижимость, 15:57
ЦБ изучит скачки рубля на предмет манипулирования рынком Финансы, 15:49
Миротворцы, перфекционисты и добряки — кто выгорает чаще других Pro, 15:47
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:39
Кулеба заявил об угрозе другим городам Украины при потере Артемовска ВСУ Политика, 15:30
Бумаги ретейлера «О’кей» выросли на 12% после допуска на биржу Казахстана Инвестиции, 15:27
Кремль назвал кризис на Украине темой встречи Путина с Си Цзиньпином Политика, 15:22
Глава Херсонской области заявил о потоплении баржи с десантом ВСУ Политика, 15:21
Пароль — «пароль»: кто виноват, если из вашего облака украли данные Pro, 15:18
«Москвич» откроет дилерские центры еще в двух городах Авто, 15:17
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Финансы ,  
0 

ЦБ изучит скачки рубля на предмет манипулирования рынком

Глава ЦБ Набиуллина: Банк России «пристально посмотрит» на скачки курса рубля
На торгах 16 марта, в ходе которых рубль резко подскочил выше 77 за доллар, а затем вернулся к прошлым значениям, не было спекулятивных действий, считает ЦБ. Но он рассмотрит усовершенствование торгов, заявила Эльвира Набиуллина
Доллар/Рубль USD/RUB ₽76,903 +0,66% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽81,665 +0,6% Купить
Китайский юань/Рубль CNY/RUB ₽11,170 +0,72% Купить
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Банк России не видит спекулятивных действий на торгах рублем, но все равно «пристально посмотрит» на этот случай, а также рассмотрит совершенствования механизма торгов. Об этом рассказала на пресс-конференции в пятницу, 17 марта, председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Что касается ситуации на валютном рынке, каких-то действий, так называемых спекулятивных, мы не видим. Но действительно были движения курса, в середине марта особенно. И это связано с тем, что мы видели концентрацию открытых позиций в преддверии экспирации на бирже фьючерсных контрактов. И, в принципе, из-за того, что снизилась ликвидность валютного рынка, такие колебания цен могут быть», — сказала Набиуллина.

Эпизод с резким скачком рубля произошел в ходе торгов в четверг, 16 марта. В моменте, около 12:26 мск, курс достигал 77,5 руб. за доллар, превысив отметку в 77 руб. впервые с апреля 2022 года. Вскоре курс вернулся к более привычным значениям — порядка 76,3 руб. за доллар. Днем 17 марта доллар торгуется вокруг отметки 76,8 руб.

При этом в момент ослабления 16 марта «никаких серьезных новостей с мировых рынков не было, а нефть и доллар торговались без значимых изменений», отмечал директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой. Он указывал, что скачок произошел в день завершения контрактов фьючерсов на пару доллар/рубль, для чего используется фиксинг спот-курса по сделкам в период 12:25–12:30: «И те, кто сохранял длинные позиции во фьючерсе, получили более выгодный курс фиксинга и неплохую дополнительную прибыль».

ЦБ вместе с Московской биржей рассматривает возможность совершенствования дизайна торгов, «чтобы, в том числе, расширить время расчета фиксинга, для того чтобы нейтрализовать такие колебания», отметила Набиуллина. Мосбиржа ранее уже заявила, что «анализирует ситуацию и обсудит в рамках пользовательских комитетов возможность корректировки методики расчета фиксингов, если это будет востребовано участниками торгов».

Сильное движение курса 16 марта не было связано с фундаментальными причинами, объемы торгов резко выросли, а затем исчезли, говорил РБК главный экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин. На рынке есть предположения, что «операции могли иметь своей целью повлиять на фиксинг, но это предположение должно быть проанализировано Банком России и Мосбиржей, а результаты такого анализа должны обязательно быть опубликованы в короткие сроки», подчеркивал экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков.

Читайте на РБК Pro
США создают свой «Евросоюз» с Мексикой и Канадой. Как это повлияет на мир
Как разблокировка активов в Euroclear может повлиять на российский рынок
Восточный онлайн: три турецких маркетплейса для российского бизнеса
Как обеспечить себе безбедное будущее: две притчи от Джорджа Клейсона

ЦБ в любом случае изучит эти скачки, сказала Набиуллина. «Но несмотря на то, что это объясняется нормальной рыночной практикой, мы все равно пристально посмотрим на этот случай на предмет манипулирования, как рассматриваем любое аномальное поведение на рынке», — заключила глава ЦБ.

Авторы
Теги
Антон Фейнберг Антон Фейнберг
Центробанк Эльвира Набиуллина рубль торги
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Аналитики заподозрили манипулирование курсом рубля на торгах
Финансы
Юань и рубль впервые заняли половину в экспортных расчетах России
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter