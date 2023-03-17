ЦБ изучит скачки рубля на предмет манипулирования рынком

На торгах 16 марта, в ходе которых рубль резко подскочил выше 77 за доллар, а затем вернулся к прошлым значениям, не было спекулятивных действий, считает ЦБ. Но он рассмотрит усовершенствование торгов, заявила Эльвира Набиуллина

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Банк России не видит спекулятивных действий на торгах рублем, но все равно «пристально посмотрит» на этот случай, а также рассмотрит совершенствования механизма торгов. Об этом рассказала на пресс-конференции в пятницу, 17 марта, председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Что касается ситуации на валютном рынке, каких-то действий, так называемых спекулятивных, мы не видим. Но действительно были движения курса, в середине марта особенно. И это связано с тем, что мы видели концентрацию открытых позиций в преддверии экспирации на бирже фьючерсных контрактов. И, в принципе, из-за того, что снизилась ликвидность валютного рынка, такие колебания цен могут быть», — сказала Набиуллина.

Эпизод с резким скачком рубля произошел в ходе торгов в четверг, 16 марта. В моменте, около 12:26 мск, курс достигал 77,5 руб. за доллар, превысив отметку в 77 руб. впервые с апреля 2022 года. Вскоре курс вернулся к более привычным значениям — порядка 76,3 руб. за доллар. Днем 17 марта доллар торгуется вокруг отметки 76,8 руб.

При этом в момент ослабления 16 марта «никаких серьезных новостей с мировых рынков не было, а нефть и доллар торговались без значимых изменений», отмечал директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой. Он указывал, что скачок произошел в день завершения контрактов фьючерсов на пару доллар/рубль, для чего используется фиксинг спот-курса по сделкам в период 12:25–12:30: «И те, кто сохранял длинные позиции во фьючерсе, получили более выгодный курс фиксинга и неплохую дополнительную прибыль».

ЦБ вместе с Московской биржей рассматривает возможность совершенствования дизайна торгов, «чтобы, в том числе, расширить время расчета фиксинга, для того чтобы нейтрализовать такие колебания», отметила Набиуллина. Мосбиржа ранее уже заявила, что «анализирует ситуацию и обсудит в рамках пользовательских комитетов возможность корректировки методики расчета фиксингов, если это будет востребовано участниками торгов».

Сильное движение курса 16 марта не было связано с фундаментальными причинами, объемы торгов резко выросли, а затем исчезли, говорил РБК главный экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин. На рынке есть предположения, что «операции могли иметь своей целью повлиять на фиксинг, но это предположение должно быть проанализировано Банком России и Мосбиржей, а результаты такого анализа должны обязательно быть опубликованы в короткие сроки», подчеркивал экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков.

ЦБ в любом случае изучит эти скачки, сказала Набиуллина. «Но несмотря на то, что это объясняется нормальной рыночной практикой, мы все равно пристально посмотрим на этот случай на предмет манипулирования, как рассматриваем любое аномальное поведение на рынке», — заключила глава ЦБ.