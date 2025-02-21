Финразведка назвала сроки запуска сервиса криптопроверки в банках

Финразведка до конца 2025 года планирует внедрить в банки сервис, который позволит участникам рынка «знать своего криптоклиента». Пока подключение банков будет необязательным

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Росфинмониторинг намерен до конца 2025 года начать полноценное подключение российских банков к сервису «Прозрачный блокчейн», который позволяет выявлять связь операций клиента с обычными (фиатными) деньгами и криптовалютой. Об этом РБК рассказал заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Антон Лисицын во время форума «Кибербезопасность в финансах».

«Мы сейчас на финальной стадии согласования с Банком России и кредитными организациями всех критериев завершающего этапа пилота. Думаю, в ближайшее время мы согласуем и дадим старт последнему этапу. Рассчитываем, что до конца года мы завершим внедрение, чтобы это было нативно в кредитных организациях, чтобы это не было неким инородным телом, которым мегарегулятор в лице Банка России и Росфинмониторинг как координатор антиотмывочной системы заставляют пользоваться», — сообщил он.

Речь идет о проекте, который стартовал в 2021 году. Платформа «Прозрачный блокчейн», разработанная по инициативе Росфинмониторинга, позволяет анализировать криптотранзакции. По словам Лисицына, сейчас к сервису подключены более 12 тыс. пользователей — это сотрудники правоохранительных органов и зарубежных подразделений антиотмывочной разведки, например, в странах СНГ. Банки начали тестировать технологию в 2023 году, на начальных этапах пилота в нем участвовали пять игроков, писал РБК. Сейчас их столько же, уточнил Лисицын.

Участники рынка ранее поясняли, что сервис Росфинмониторинга позволит им совершенствовать криптокомплаенс: по аналогии с процедурой «Знай своего клиента», которая используется в антиотмывочной практике, следить за криптовалютной активностью физлиц и производить оценку риска их операций. Они называли такой сервис «Знай своего криптоклиента». Сейчас банки могут самостоятельно выявлять связи операций клиентов с фиатными деньгами и криптовалютой и сообщать об этом в Росфинмониторинг. Однако единой системы обмена такой информацией нет.

«Существует достаточно много коммерческих аналогов сервиса, но когда кредитные организации в рамках процедур «Знай своего клиента» или правоохранительные органы при отработке конкретных инцидентов запрашивают в коммерческих структурах те или иные данные — кошельки, лица, то они рискуют конфиденциальностью сведений. Наш сервис позволяет сохранять эту конфиденциальность, развивать сервис под нужды участников, как из числа российских пользователей, так и зарубежных», — считает Лисицын.

Почему криптокомплаенс стал актуален По словам замдиректора Росфинмониторинга, с 2022 года количество подозрительных операций, которые кредитные организации квалифицировали как связанные с криптовалютой, «кратно возросло». «Мы видим существенный рост возбужденных уголовных дел: получили информацию, отработали, все это выливается в финансовые расследования. Это не единичные случаи, не десятки случаев, это выстраивание полноценной системы. По сравнению с 2023 годом количество возбужденных уголовных дел по тематике криптовалюты, в том числе благодаря использованию сервиса, также увеличилось», — сказал Лисицын. По данным Банка России, во втором-третьем кварталах 2024 года объем веб-трафика россиян на сайтах криптовалютных площадок достиг 166,9 млн посещений. Всплеск пришелся на апрель—июнь, ЦБ связывал его в том числе с «ажиотажем вокруг мемкойнов». Объем потоков криптоактивов, оценочно приходящийся на российских инвесторов, за отчетный период составил 4,8 трлн руб. На сентябрь 2024 года Банк России оценивал остатки на криптокошельках россиян в 651 млрд руб. (.pdf)

Как будет идти внедрение сервиса «Прозрачный блокчейн» в банках

Росфинмониторинг уже взаимодействует с банками через системы личных кабинетов, сервис «Прозрачный блокчейн» будет доступен им там же, пояснил Лисицын. Он подчеркнул, что технологию можно будет доработать «под нужды банков».

Пока речь идет о том, что подключение к платформе не будет обязательным для кредитных организаций.

«Мы даем банкам возможность [выбирать], и с Банком России находимся в диалоге, следует ли изменять методические рекомендации действующие, чтобы стимулировать банки использовать сервис», — отметил Лисицын. Он подчеркнул, что Росфинмониторинг не хочет действовать императивно.

«Но так как тематика криптовалюты с нами надолго и есть достаточно высокие риски ее использования в противоправных целях, то надо сделать максимально продуманно, комфортно для всех участников и эффективно», — сказал замглавы службы финансовой разведки.