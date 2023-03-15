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NASDAQ объявила о делистинге акций «Яндекса», Qiwi, Ozon, HeadHunter

Торги российскими акциями на NASDAQ приостановлены с 28 февраля прошлого года. Биржа проведет делистинг акций «Яндекса», ЦИАН, Ozon, Qiwi и HeadHunter 24 марта
«Яндекс» YNDX ₽1 864,2 -1,95% Купить
QIWI QIWI ₽462,5 -2,12% Купить
Ozon OZON ₽1 678 -2,02% Купить
Фото: Justin Lane / EPA / ТАСС
Фото: Justin Lane / EPA / ТАСС

Американская биржа NASDAQ приняла решение провести делистинг ценных бумаг российских компаний, включая «Яндекс», ЦИАН, Ozon, Qiwi и HeadHunter, сообщается на сайте биржи.

Акции будут исключены из листинга с 24 марта, если компании не обжалуют решение, указали в NASDAQ. Торги всеми этими акциями были приостановлены с 28 февраля прошлого года.

Пресс-служба «Яндекса» уже сообщила, что в ближайшее время компания подаст апелляцию.

РБК направил запросы в Ozon, HeadHunter и Qiwi.

Делистинг — исключение ценных бумаг определенного эмитента из котировального списка фондовой биржи. После делистинга ценные бумаги компании-эмитента не могут торговаться на бирже, где компания исключена из котировального списка.

Как уточнили в пресс-службе Мосбиржи, торговля бумагами российских компаний продолжится в обычном режиме. «В соответствии с регулированием Банка России, эмитенты иностранных ценных бумаг, имеющие листинг на Московской бирже, сохранят текущий уровень листинга при условии продолжения раскрытия ими информации», — сообщила пресс-служба торговой площадки.

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В апреле прошлого года, спустя полтора месяца после начала российский спецоперации на Украине, президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских компаний. Согласно документу, уже торгующиеся за границей российские компании и банки должны были пройти делистинг и конвертировать расписки в акции.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Елена Чернышова
Яндекс QIWI HeadHunter NASDAQ делистинг OZON ЦИАН
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