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QIWI разделит бизнес на российский и международный ради биржи в США

QIWI разделит бизнес на российский и международный для сохранения листинга на NASDAQ
QIWI добилась отмены делистинга акций компании на бирже NASDAQ при соблюдении ряда условий. В частности, компания обязалась разделить бизнес на международный и российские сегменты до 11 сентября
QIWI QIWI ₽714,5 +4,31% Купить
Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости
Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Компания QIWI, которая предоставляет платежные и финансовые сервисы в России и странах СНГ, объявила о планах разделить бизнес на российский и международный для сохранения листинга на бирже NASDAQ, следует из заявления пресс-службы компании.

«QIWI планирует полностью избавиться от своих российских предприятий и активов и сосредоточиться на дальнейшем наращивании своего международного бизнеса как за счет развития существующих операций, так и за счет слияний и поглощений. Компания считает, что после реструктуризации у нее будет достаточно средств для развития бизнеса, чтобы полностью соответствовать требованиям NASDAQ и OFAC (Управление по контролю за иностранными активами США. — РБК)», — говорится в заявлении компании.

До 30 июня QIWI передаст все российские активы АО «Киви», до 30 августа подготовит промежуточную финансовую отчетность, а также завершит отказ от активов, расположенных в России. Компания планирует до 11 сентября продемонстрировать NASDAQ соблюдение всех требований, необходимых для продолжения листинга.

В QIWI подчеркнули, что реструктуризация никак не скажется на повседневной деятельности компании и доступности ее сервисов. Торги американскими депозитарными расписками QIWI на Мосбирже продолжатся в обычном режиме, сообщила пресс-служба.

NASDAQ объявила о намерении провести делистинг акций российских компаний QIWI, HeadHunter, «Яндекс» и Ozon 15 марта. Руководство компаний заверило, что это не повлияет на их работу. 22 марта QIWI обжаловала решение руководства биржи NASDAQ о делистинге акций.

Делистинг — исключение ценных бумаг определенного эмитента из котировального списка фондовой биржи. После делистинга ценные бумаги компании-эмитента не могут торговаться на бирже, где компания исключена из котировального списка.

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После начала спецоперации на Украине США ввели санкции против множества российских компаний, однако QIWI ограничения не затронули. Тем не менее санкции против некоторых российских банков привели к блокировке активов QIWI на 2,015 млрд руб., или 2% активов компании. Выручка QIWI, которая предоставляет платежные и финансовые сервисы в России и странах СНГ, за 2022 финансовый год составила 51,5 млрд руб., а скорректированная EBITDA — 19,8 млрд руб. Основным владельцем компании является Сергей Солонин.

Накануне отмены делистинга добился «Яндекс», который также планирует провести реструктуризацию активов с разделением на российские и международные.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
QIWI санкции NASDAQ листинг
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