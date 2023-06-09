QIWI разделит бизнес на российский и международный ради биржи в США

QIWI разделит бизнес на российский и международный для сохранения листинга на NASDAQ

QIWI добилась отмены делистинга акций компании на бирже NASDAQ при соблюдении ряда условий. В частности, компания обязалась разделить бизнес на международный и российские сегменты до 11 сентября

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Компания QIWI, которая предоставляет платежные и финансовые сервисы в России и странах СНГ, объявила о планах разделить бизнес на российский и международный для сохранения листинга на бирже NASDAQ, следует из заявления пресс-службы компании.

«QIWI планирует полностью избавиться от своих российских предприятий и активов и сосредоточиться на дальнейшем наращивании своего международного бизнеса как за счет развития существующих операций, так и за счет слияний и поглощений. Компания считает, что после реструктуризации у нее будет достаточно средств для развития бизнеса, чтобы полностью соответствовать требованиям NASDAQ и OFAC (Управление по контролю за иностранными активами США. — РБК)», — говорится в заявлении компании.

До 30 июня QIWI передаст все российские активы АО «Киви», до 30 августа подготовит промежуточную финансовую отчетность, а также завершит отказ от активов, расположенных в России. Компания планирует до 11 сентября продемонстрировать NASDAQ соблюдение всех требований, необходимых для продолжения листинга.

В QIWI подчеркнули, что реструктуризация никак не скажется на повседневной деятельности компании и доступности ее сервисов. Торги американскими депозитарными расписками QIWI на Мосбирже продолжатся в обычном режиме, сообщила пресс-служба.

NASDAQ объявила о намерении провести делистинг акций российских компаний QIWI, HeadHunter, «Яндекс» и Ozon 15 марта. Руководство компаний заверило, что это не повлияет на их работу. 22 марта QIWI обжаловала решение руководства биржи NASDAQ о делистинге акций.

Делистинг — исключение ценных бумаг определенного эмитента из котировального списка фондовой биржи. После делистинга ценные бумаги компании-эмитента не могут торговаться на бирже, где компания исключена из котировального списка.

После начала спецоперации на Украине США ввели санкции против множества российских компаний, однако QIWI ограничения не затронули. Тем не менее санкции против некоторых российских банков привели к блокировке активов QIWI на 2,015 млрд руб., или 2% активов компании. Выручка QIWI, которая предоставляет платежные и финансовые сервисы в России и странах СНГ, за 2022 финансовый год составила 51,5 млрд руб., а скорректированная EBITDA — 19,8 млрд руб. Основным владельцем компании является Сергей Солонин.

Накануне отмены делистинга добился «Яндекс», который также планирует провести реструктуризацию активов с разделением на российские и международные.