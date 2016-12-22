Биржевые индексы США показали значительное снижение

В лидерах падения вновь оказались акции технологических компаний — Apple, Amazon, Facebook и Netfliх

Фото: Michael Nagle / Bloomberg

Биржевые индексы США серьезно снизились 20 ноября, следует из данных торгов. NASDAQ Composite потерял 162,48 пункта (2,31%) и составил 6866 пунктов. Индекс промышленных компаний Dow Jones к 18:30 мск вторника упал на 518,57 пункта (2,07%), до 24498,87 пункта. Standard & Poor's 500 опустился на 49 пунктов (1,86%), до 2641,73 пункта.

Как отмечает Bloomberg, таким образом NASDAQ нивелировал прирост, полученный с начала 2018 года. Свой вклад в падение внесло снижение стоимости акций технологических компаний, отмечают эксперты. В частности, на 3,6% упали акции Apple — падение с недавнего максимума достигло более 20%, указывает агентство. Акции Amazon, Facebook и Netfliх подешевели минимум на 2,5%.

Инвесторы также отмечают напряженность на рынке ценных бумаг предприятий розничной торговли и компаний кредитного рынка.

До месячного минимума упала доходность десятилетних облигаций казначейства США.

В начале октября на фоне торговой войны с Китаем и роста доходности облигаций казначейства серьезное падение показал индекс высокотехнологичной биржи NASDAQ 100, объединяющий котировки 100 крупнейших компаний, торгующихся на этой площадке. К концу торгов 10 октября падение составило 4,44% (327,12 пункта). Общий индекс NASDAQ закрылся также с отрицательным значением в 4,08% (падение на 315,97 пункта).