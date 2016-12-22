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Kraft Heinz $65 (+25,24%) прогноз Barclays Capital к 06.11.19 Купить
Lockheed Martin $420 (+38,9%) прогноз CFRA к 24.04.19 Купить
Alphabet $1 350 (+28,32%) прогноз Deutsche Bank к 26.10.19 Купить
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Бизнес , 13:38
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S&P поместило рейтинги Nissan на пересмотр на фоне ареста главы компании

Международное рейтинговое агентство S&P поместило рейтинги Nissan Motor Co и четырех дочерних компаний на пересмотр в сторону понижения. Об этом говорится в сообщении S&P. Сейчас долгосрочный кредитный рейтинг автопроизводителя находится на уровне A.

Решение о пересмотре принято на фоне ареста главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона и члена совета директоров Nissan Грега Келли.

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Их заключили под стражу в Японии 19 ноября. Nissan уже несколько месяцев проводила внутреннее расследование, в ходе которого выяснилось, что Гон и Келли занижали суммы своих доходов в отчетах, также Гон использовал активы компании в личных целях, а Келли этому содействовал.

Накануне акции Renault упали почти на 5%. Сегодня бумаги Nissan подешевели до минимального уровня почти за 2,5 года, упав на 5,4%.

Теги: Nissan, Рейтинг, S&P
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