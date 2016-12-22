Владельца электронной биржи TeleTrade объявили в розыск

Правоохранительные органы объявили в розыск Владимира Чернобая, следует из данных базы МВД. Его данные совпадают с данными владельца российского форекс-дилера TeleTrade.

В карточке ведомства говорится, что Чернобай родился 12 ноября 1973 года в Алма-Ате, графа с особыми приметами пустая. В графе «основание для розыска» — пометка «разыскивается по статье уголовного кодекса» без уточнения, о каком именно преступлении идет речь.

Согласно данным базы СПАРК, Чернобай владеет 99,24% акций ООО «Телетрейд групп» — дочерней структуры международной группы компаний TeleTrade. Остальной пакет ценных бумаг компании находится под контролем кипрской TeleTrade D.J. International Consulting Ltd.

В октябре газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что Чернобаю и его племяннику Олегу Суворову, курировавшему финансовый блок компании, заочно предъявили обвинения в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а еще троих членов группы задержали по обвинению в мошенничестве на 1 млрд руб. Издание указало, что в офисах компании в «Москве-Сити», а также в Хохловском и Спасоглинищевском переулках изъяли бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, электронные носители и черновые записи.

Они, писало издание, прикрываясь брендом TeleTrade, который получил лицензию Центробанка на брокерскую деятельность в 2016 году, создали мошенническую схему. Они заводили клиентам аккаунт в специальной программе, где он мог видеть сумму зачисленных средств для отслеживания хронологии торгов. После этого счет обнулялся, деньги переводились на счета подконтрольных фирм в Латвию, а клиенту сообщали, что он проиграл на торгах.​