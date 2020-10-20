Экономисты спрогнозировали второй за осень отказ ЦБ от снижения ставки

ЦБ оставит ключевую ставку неизменной второй раз подряд. В пользу такого решения говорят неопределенность вокруг выборов в США, рост инфляции и ослабление рубля, считают экономисты. Возврат к снижению ставки не исключен в декабре

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Совет директоров Центрального банка в пятницу, 23 октября, на втором подряд заседании сохранит ключевую ставку на уровне 4,25%, ожидают опрошенные РБК экономисты. Среди аргументов в пользу такого решения они называют ускорение инфляции, геополитические риски и ослабление рубля.

Схожего мнения придерживаются и аналитики, опрошенные Bloomberg. Согласно консенсус-прогнозу агентства, большинство из 36 опрошенных экспертов сходятся в том, что ЦБ оставит ставку неизменной.

В условиях замедления инфляции из-за карантинных ограничений с апреля регулятор снижал ставку трижды: на 0,5, 1 и 0,25 п.п. — до исторического минимума в 4,25%. В сентябре ЦБ взял паузу из-за более активного восстановления спроса после самоизоляции и ослабления рубля, который обвалился с 71 руб. за доллар на начало июля до 77,6 руб. по состоянию на 19 октября (в отдельные дни доллар укреплялся почти до 80 руб.).

Что играет в пользу сохранения ставки

ЦБ от заявления к заявлению сохраняет сигнал, что пространство для дальнейшего снижения ставки существует, хотя председатель Банка России Эльвира Набиуллина в сентябре уточнила, что основной путь смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) уже пройден.