Локо-банк завершит все операции в долларах после санкций США

Локо-банк: все операции в долларах США будут завершены до 18 октября

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Локо-банк продолжает операционную деятельность и выполняет взятые на себя обязательства после внесения организации в санкционный список США. Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.

«Ограничительные меры США в отношении Локо-банка коснулись расчетов в долларах США. Локо-банк завершит все операции в долларах США до 18 октября 2023 года», — сказали в пресс-службе.

20 июля США ввели новые санкции против россиян. Под них, в частности, помимо Локо-банка попали Тинькофф Банк, а также банки «Юнистрим» и «Солидарность».

Локо-банк был основан в 1994 году, головной офис расположен в Москве. Он имеет рейтинг надежности А- (RU) от российского рейтингового агентства АКРА. По итогам 2021 года Локо-банк занял 39-е место в рейтинге банков по размеру чистой прибыли, также организация входит в топ-15 частных банков для миллионеров по версии Forbes, говорится на сайте компании.

В Кремле ранее заявляли, что «даже самые жесткие санкции никогда ни в одной части света не приводили к тому, чтобы те страны, против кого они вводятся, как-то меняли свою позицию».