UnionPay обошла Visa по доле на рынке дебетовых карт

В 2022 году доля транзакций по дебетовым картам UnionPay составила 40,03%, Visa — 38,78%. Аналитики связывают это с ростом экономики Азиатско-Тихоокеанского региона и распространением UnionPay в России после ухода западных игроков

Фото: Василий Батанов / РИА Новости

В прошлом году китайская платежная система UnionPay впервые обошла американскую Visa на рынке дебетовых карт: доля транзакций по ее дебетовым картам достигла 40,03%, а у Visa — 38,78%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Nilson Report.

Объем операций по картам китайской платежной системы составил $16,2 млрд, а у американской — $14,1 млрд. У UnionPay транpакции с использованием дебетовых карт составили 75,12%, у Visa — 63,91%.

В 2021-м доля Visa на рынке составляла 39,53%, а UnionPay — 38,68%. С 2011 года транзакции по дебетовым картам американской системы упали с почти 80% до 39,53%, а у китайской выросли с близких к нулевым значений до 38,68%.

Доля карт MasterCard в 2022 году упала до 21,19%, на 18,5 процентных пунктов.

Опрошенные «Известиями» аналитики связывают увеличение рыночной доли UnionPay с ростом экономики стран Азиатско-Тихоокеанского региона, где наиболее распространена эта система (по данным Азиатского банка развития, он составил 4,2% в 2022 году, а в 2023-2024 годах ВВП вырастет на на 4,8%).

Они допускают, что свой вклад внесло и распространение карт UnionPay в России из-за ухода Visa и MasterCard в марте 2022 года после начала военных действий на Украине. Из-за этого их карты перестали работать за границей.

За рубежом россияне могут использовать карты платежных систем «Мир» и UnionPay, но сеть и география их приема ограничены. При этом стоимость выпуска UnionPay в течение 2022 года доходила до 15 тыс. руб. в зависимости от банка. В декабре китайская платежная система ограничила снятие наличных за границей по своим картам, которые выпущены российскими банками. В начале текущего года кредитные организации предупредили, что карты Union Pay от попавших под санкции российских банков могут перестать работать за рубежом.