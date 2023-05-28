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Финансы ,  
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UnionPay обошла Visa по доле на рынке дебетовых карт

Nilson Report: платежная система UnionPay обогнала Visa по доле на рынке дебетовых карт
В 2022 году доля транзакций по дебетовым картам UnionPay составила 40,03%, Visa — 38,78%. Аналитики связывают это с ростом экономики Азиатско-Тихоокеанского региона и распространением UnionPay в России после ухода западных игроков
Фото: Василий Батанов / РИА Новости
Фото: Василий Батанов / РИА Новости

В прошлом году китайская платежная система UnionPay впервые обошла американскую Visa на рынке дебетовых карт: доля транзакций по ее дебетовым картам достигла 40,03%, а у Visa — 38,78%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Nilson Report.

Объем операций по картам китайской платежной системы составил $16,2 млрд, а у американской — $14,1 млрд. У UnionPay транpакции с использованием дебетовых карт составили 75,12%, у Visa — 63,91%.

В 2021-м доля Visa на рынке составляла 39,53%, а UnionPay — 38,68%. С 2011 года транзакции по дебетовым картам американской системы упали с почти 80% до 39,53%, а у китайской выросли с близких к нулевым значений до 38,68%.

Доля карт MasterCard в 2022 году упала до 21,19%, на 18,5 процентных пунктов.

Опрошенные «Известиями» аналитики связывают увеличение рыночной доли UnionPay с ростом экономики стран Азиатско-Тихоокеанского региона, где наиболее распространена эта система (по данным Азиатского банка развития, он составил 4,2% в 2022 году, а в 2023-2024 годах ВВП вырастет на на 4,8%).

Они допускают, что свой вклад внесло и распространение карт UnionPay в России из-за ухода Visa и MasterCard в марте 2022 года после начала военных действий на Украине. Из-за этого их карты перестали работать за границей.

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За рубежом россияне могут использовать карты платежных систем «Мир» и UnionPay, но сеть и география их приема ограничены. При этом стоимость выпуска UnionPay в течение 2022 года доходила до 15 тыс. руб. в зависимости от банка. В декабре китайская платежная система ограничила снятие наличных за границей по своим картам, которые выпущены российскими банками. В начале текущего года кредитные организации предупредили, что карты Union Pay от попавших под санкции российских банков могут перестать работать за рубежом.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
UnionPay Visa MasterCard дебетовая карта платежная система

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