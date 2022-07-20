ЦБ разрешил банкам недружественных стран куплю-продажу валюты в России

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Центробанк разрешил банкам-нерезидентам из недружественных стран проводить на российском рынке сделки по купле-продажи одной иностранной валюты в обмен на другую, поставочные валютные форварды и своп-договоры, сообщается на сайте регулятора.

«Цены в этих договорах не должны отклоняться более чем на 2% от цен на аналогичные инструменты на российских биржевых торгах и на международных рынках на момент заключения», — подчеркнули в ЦБ.

Регулятор отметил, что это решение позволит российским банкам «лучше удовлетворять спрос компаний и граждан на конкретную иностранную валюту».

Материал дополняется.