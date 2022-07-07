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Компаниям разрешили досрочно погашать валютные займы в иностранных банках

В правительстве разрешили досрочное погашение валютных кредитов, выданных иностранных банками, в случае оплаты не менее 20% задолженности
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Заемщикам-резидентам в России разрешили до 1 сентября 2022 года досрочно погашать задолженность по валютным кредитам, выданным иностранными банками, сообщила пресс-служба Минфина.

Решение принято в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Такое разрешение действует при условии, что заемщик погасит не менее 20% от задолженности, в том числе в случаях, когда обязательства исполняются третьим лицом, говорится в сообщении. Исключение делается, только когда заемщик и иностранный кредитор являются «взаимозависимыми лицами», отметили в Минфине.

В российском законодательстве досрочное погашение займа предусмотрено для физических лиц, которые взяли потребительский кредит или ипотеку. В остальных случаях оно возможно в случае, если это оговорено в соглашении с банком.

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«Выплаты по синдицированным кредитам должны проходить напрямую участникам синдиката кредиторов, являющихся российскими кредитными организациями, минуя кредитных управляющих — лиц иностранных недружественных государств», — говорится в сообщении Минфина.

В Минфине уточнили РБК, что компаниям разрешат выплачивать от 20 до 100% основного долга по кредиту. В ведомстве также сообщили, что под третьей стороной имеется в виду поручитель или ситуация, когда компания перекредитовалась и долг за нее погашает уже другое лицо.

Порядок выплат по синдицированным кредитам (предоставляются заемщику двумя и более кредиторами или так называемым синдикатом кредиторов) ранее был разъяснен указом президента России Владимира Путина. Согласно документу, российские заемщики обязаны исполнять обязательства в оригинальной валюте займа перед российскими кредиторами, минуя иностранные институты.

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