Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системы

Пожизненная пенсия предполагается «по умолчанию», отмечает источник РБК; она будет индексироваться на величину инфляции, ее выплата с учетом роста цен гарантируется.

Участник ИПК сможет единовременно пополнить свой счет при назначении пенсии (за счет личных накоплений), чтобы увеличить размер последующих выплат.

Если к моменту назначения пенсии сумма на счете будет слишком мала для пожизненной выплаты (расчетная выплата в пожизненной пенсии не превышает 1/5 социальной пенсии, следует из законопроекта), участник системы получает единовременную выплату.

Участник ИПК может по собственному желанию оформить не пожизненную пенсию, а срочную выплату. Например, в течение десяти лет до исчерпания средств на счете, говорит собеседник РБК. При таком варианте в случае смерти участника остаток на его счете передается по наследству.

Пока участнику не назначена пожизненная негосударственная пенсия, он имеет право получить досрочную выплату для оплаты дорогостоящего лечения, следует из законопроекта. Выплата безналичная, уточняет собеседник РБК — по предъявленному счету на оплату медицинских услуг в пределах имеющихся накоплений.

После заключения договора с НПФ деньги будут регулярно списываться с банковского счета участника, либо работодатель будет перечислять на его пенсионный счет часть зарплаты.

Возможен переход участника системы ИПК из одного НПФ в другой. При этом его отчисления начинают поступать в новый НПФ немедленно, а средства, накопленные в прежнем фонде, вместе с инвестиционным доходом переводятся в новый НПФ только через определенный срок (он пока еще обсуждается, отметил собеседник РБК).

Вознаграждение НПФ, участвующих в системе ИПК, стандартное, следует из законопроекта и слов федерального чиновника: постоянная часть — 0,75% от стоимости чистых активов, составляющих пенсионные резервы ИПК, переменная — не более 15% от инвестдохода.

Участнику ИПК гарантируется возврат взносов, если ему еще не назначена пожизненная негосударственная пенсия. Если назначена — гарантируется пенсия не меньше рассчитанной в день назначения.

Если управляющий ИПК НПФ лишается лицензии, банкротится, реорганизуется или ликвидируется, АСВ не позднее шести месяцев выплачивает другому НПФ, определенному путем конкурсного отбора, соответствующее гарантийное возмещение. АСВ взамен получает права требования на соответствующую сумму к НПФ с отозванной лицензией и, получив эти деньги, зачисляет их в принадлежащий ему фонд гарантирования ИПК, который формируется из гарантийных взносов, которые платят НПФ, пеней за несвоевременную уплату взносов и т.д.

Дискуссия продолжается

«Законопроект еще не досогласован, — сказал РБК глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. — Моя позиция заключается в том, что неправильно людей загонять в ИПК, люди сами должны принимать решение, стоит ли им перечислять свои средства в схемы пенсионных накоплений».

Источник, близкий к администрации президента, рассказал РБК, что ключевые пункты законопроекта регулярно обсуждаются в Кремле, в том числе с представителями Минфина и ЦБ. По его словам, есть понимание, что должен быть инструмент подключения граждан к системе ИПК через работодателей, но отношение к участию «по умолчанию» скептическое.

В АСВ заявили, что в случае принятия законодательных решений о возложении на агентство дополнительных задач оно будет готово их выполнить в поставленные сроки. Минфин не комментирует тему ИПК до полной готовности законопроекта, который прорабатывается, заявил РБК представитель министерства. На рассмотрение правительства законопроект не поступал, сказал представитель социального блока правительства. В ЦБ не ответили на запрос РБК.