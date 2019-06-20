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Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системы
Система индивидуального пенсионного капитала в следующем году должна сменить действующую накопительную пенсионную систему. РБК стали известны ключевые положения одной из последних версий законопроекта об ИПК
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Участники системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которую разрабатывают Минфин и ЦБ и которая должна начать работать в следующем году, смогут рассчитывать на пожизненную негосударственную пенсию через 30 лет после первого платежа, на возможность досрочной выплаты накопленных средств в случае болезни и гарантии Агентства по страхованию вкладов. Эти положения содержатся в находящейся на межведомственном согласовании версии законопроекта об ИПК, с которой ознакомился РБК. Ее основные положения подтвердил федеральный чиновник.

Однако вопрос о принципе вхождения граждан в систему ИПК по-прежнему не решен, как и вопрос о стандартной ставке отчислений в нее.

Какие возможности предоставляет участие в ИПК

  • В соответствии с документом, с которым ознакомился РБК, участнику ИПК по достижении пенсионного возраста либо по истечении 30 лет с момента первого взноса (более ранний срок из двух) в общем случае назначается пожизненная негосударственная пенсия. Рассчитывается она так: все накопленные на пенсионном счете средства умножаются на коэффициент ожидаемого периода выплаты, который рассчитывается НПФ с привлечением актуария. Скорее всего, период дожития будет определяться актуарием на основе половозрастной структуры клиентов конкретного НПФ, говорит собеседник РБК: если человек решит выйти на пенсию позже, период дожития будет меньше, а пенсия, соответственно, выше, и наоборот.

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  • Пожизненная пенсия предполагается «по умолчанию», отмечает источник РБК; она будет индексироваться на величину инфляции, ее выплата с учетом роста цен гарантируется.
  • Участник ИПК сможет единовременно пополнить свой счет при назначении пенсии (за счет личных накоплений), чтобы увеличить размер последующих выплат.
  • Если к моменту назначения пенсии сумма на счете будет слишком мала для пожизненной выплаты (расчетная выплата в пожизненной пенсии не превышает 1/5 социальной пенсии, следует из законопроекта), участник системы получает единовременную выплату.
  • Участник ИПК может по собственному желанию оформить не пожизненную пенсию, а срочную выплату. Например, в течение десяти лет до исчерпания средств на счете, говорит собеседник РБК. При таком варианте в случае смерти участника остаток на его счете передается по наследству.
  • Пока участнику не назначена пожизненная негосударственная пенсия, он имеет право получить досрочную выплату для оплаты дорогостоящего лечения, следует из законопроекта. Выплата безналичная, уточняет собеседник РБК — по предъявленному счету на оплату медицинских услуг в пределах имеющихся накоплений.
  • После заключения договора с НПФ деньги будут регулярно списываться с банковского счета участника, либо работодатель будет перечислять на его пенсионный счет часть зарплаты.

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  • Возможен переход участника системы ИПК из одного НПФ в другой. При этом его отчисления начинают поступать в новый НПФ немедленно, а средства, накопленные в прежнем фонде, вместе с инвестиционным доходом переводятся в новый НПФ только через определенный срок (он пока еще обсуждается, отметил собеседник РБК).
  • Вознаграждение НПФ, участвующих в системе ИПК, стандартное, следует из законопроекта и слов федерального чиновника: постоянная часть — 0,75% от стоимости чистых активов, составляющих пенсионные резервы ИПК, переменная — не более 15% от инвестдохода.
  • Участнику ИПК гарантируется возврат взносов, если ему еще не назначена пожизненная негосударственная пенсия. Если назначена — гарантируется пенсия не меньше рассчитанной в день назначения.

  • Если управляющий ИПК НПФ лишается лицензии, банкротится, реорганизуется или ликвидируется, АСВ не позднее шести месяцев выплачивает другому НПФ, определенному путем конкурсного отбора, соответствующее гарантийное возмещение. АСВ взамен получает права требования на соответствующую сумму к НПФ с отозванной лицензией и, получив эти деньги, зачисляет их в принадлежащий ему фонд гарантирования ИПК, который формируется из гарантийных взносов, которые платят НПФ, пеней за несвоевременную уплату взносов и т.д.

Дискуссия продолжается

«Законопроект еще не досогласован, — сказал РБК глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. — Моя позиция заключается в том, что неправильно людей загонять в ИПК, люди сами должны принимать решение, стоит ли им перечислять свои средства в схемы пенсионных накоплений».

Источник, близкий к администрации президента, рассказал РБК, что ключевые пункты законопроекта регулярно обсуждаются в Кремле, в том числе с представителями Минфина и ЦБ. По его словам, есть понимание, что должен быть инструмент подключения граждан к системе ИПК через работодателей, но отношение к участию «по умолчанию» скептическое.

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В АСВ заявили, что в случае принятия законодательных решений о возложении на агентство дополнительных задач оно будет готово их выполнить в поставленные сроки. Минфин не комментирует тему ИПК до полной готовности законопроекта, который прорабатывается, заявил РБК представитель министерства. На рассмотрение правительства законопроект не поступал, сказал представитель социального блока правительства. В ЦБ не ответили на запрос РБК.

Споры о пенсиях

ЦБ и Минфин представили систему индивидуального пенсионного капитала еще в 2016 году. Эта пенсионная модель призвана модернизировать замороженную в 2014 году накопительную систему и обеспечить россиянам дополнительные выплаты к государственной страховой пенсии по старости.

Механизм ИПК известен лишь в общих чертах, но принципиальные моменты следующие:

  • пенсионные взносы платит сам работник, а не работодатель;
  • накопления являются собственностью работника, а не государственной;
  • размер взносов в ИПК предполагалось постепенно довести до 6% от зарплаты;
  • аккумулированные в прежней системе пенсионные накопления можно перевести в ИПК.

Основным спорным вопросом концепции ИПК стал принцип участия будущих пенсионеров в системе. Изначально предполагалось включение россиян в ИПК «по умолчанию» (чтобы не участвовать в системе, гражданин должен подать работодателю соответствующее заявление), но такой вариант вызывал принципиальные возражения социального блока правительства. А потом и президент России Владимир Путин потребовал сделать систему добровольной, писали «Известия» и подтвердили РБК два федеральных чиновника.

Несмотря на то что запустить систему ИПК планируется с 1 января 2020 года, законопроект о ней все еще обсуждается различными ведомствами. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина и первый вице-премьер Антон Силуанов публично говорили премьер-министру Дмитрию Медведеву о необходимости «определяться с законопроектом», так как стране нужны длинные деньги для инвестиций и ресурсы для роста пенсий.

Публичное обсуждение ИПК откладывалось из-за реакции граждан на повышение пенсионного возраста, говорил Силуанов. Почти две трети респондентов (63%) не хотели бы делать дополнительные отчисления в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) помимо обязательных взносов, которые уже совершает работодатель, показывал опрос Левада-центра. Готовы к отчислениям 29%, и, по мнению первого зампреда ЦБ Сергея Швецова, это «очень большая цифра».

Авторы: Татьяна Ломская, Наталья Галимова, Павел Казарновский
Теги: ИПК, Минфин, ЦБ
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