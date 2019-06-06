В ЦБ объяснили нежелание большинства россиян участвовать в системе ИПК

Отказываться от краткосрочных потребностей в пользу долгосрочного накопления сложно в отсутствии такой культуры, заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов

Сергей Швецов (Фото: Дмитрий Ефремов / фотохост-агентство ТАСС)

Нежелание двух третей россиян участвовать в обсуждаемой сейчас схеме индивидуального пенсионного капитала (ИПК) можно объяснить тем, что само слово «пенсия» вызывает негативные коннотации. Об этом корреспонденту РБК рассказал первый зампред правления ЦБ Сергей Швецов на полях Петербургского международного экономического форума.

Так Швецов объяснил результаты опроса Левада-центра, которые показали, что почти две трети россиян (63%) не хотели бы делать дополнительные отчисления в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) помимо обязательных взносов, которые уже совершает работодатель.

Систему ИПК, которая могла бы заменить замороженную в НПФ накопительную пенсию, Минфин и ЦБ начали разрабатывать еще в 2016 году. Согласно концепции, работающие граждане сами должны будут отчислять в фонд процент от зарплаты в дополнение к отчислениям работодателя. Размер отчислений будет ежегодно повышаться на 1 п.п., от 0 до 6% от зарплаты через пять лет. Внедрение ИПК было запланировано на 2019 год, в прошлом году его отложили, теперь снова вернулись к обсуждению.

У пенсионных накоплений очень негативные коннотации, говорит Швецов. «Во-первых, само слово «пенсия» — это плохо. Называется пенсия по старости, а старость не вызывает позитивных чувств у человека», — объяснил первый зампред ЦБ. Кроме того, пенсионные накопления — это очень отдаленная потребность, продолжил он. «На фоне текущих потребностей, краткосрочных и среднесрочных, психологически очень сложно оказаться от текущего потребления в пользу долгосрочного накопления в отсутствие такой культуры», — сказал он.

По словам Швецова, пока что человек, который копит на пенсию, является в нашем обществе белой вороной. «Если пять человек слева и пять человек справа копят на пенсию, тогда да, ведь культура дает энергию. Если культуры нет, копить очень сложно».