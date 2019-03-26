Минфин назвал цель по росту пенсий при новой накопительной системе

Средний размер пенсии при внедрении ИПК должен вырасти на величину до 20% от средней зарплаты, заявил первый вице-премьер Антон Силуанов

Антон Силуанов (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Прибавка к пенсии при внедрении индивидуального пенсионного капитала (ИПК) составит до 20% от заработной платы, заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент РБК.

«Мы подготовили соответствующий законопроект, который предусматривает создание базы для индивидуального пенсионного капитала. Нам нужно запускать этот механизм, потому что это даст возможность увеличивать пенсии нашим пенсионерам. По оценкам, индивидуальный пенсионный капитал позволит увеличить пенсию до 20% от уровня заработной платы, а также создаст дополнительный финансовый ресурс — около полутора процентов валового внутреннего продукта», — сказал Силуанов.

«Здесь необходимо нам в этом году также определяться», — добавил он.

По данным Росстата, средняя зарплата в 2018 году в России составила 43,4 тыс. руб., средняя пенсия — 13,4 тыс. руб.

Новая пенсионная модель — ИПК — была разработана Минфином и Центральным банком. Она должна заменить и модернизировать накопительную пенсию, заморозка которой была продлена до 2021 года. В рамках ИПК работники начнут отчислять взносы на будущую пенсию со своих зарплат в негосударственные пенсионные фонды. Размер отчислений будет постепенно увеличиваться — от 0% в первый год подключения к системе и до 6% через пять лет, то есть на 1 п.п. в год.