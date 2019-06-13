СМИ узнали об одобрении Путиным системы ИПК без автоподписки

Президент России Владимир Путин одобрил переход на систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК) с тем условием, что граждане будут подключаться к ней добровольно. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на близкие к правительству источники.

Таким образом, Минфин и Центробанк, которые разработали пенсионную модель ИПК, должны будут отказаться от автоподписки. По этой модели, которую предлагали ведомства, все граждане, имеющие накопления, должны были автоматически подключаться к системе. Выйти из нее граждане могли бы только подав соответствующее заявление.

Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил изданию, что юридическая часть законопроекта об ИПК готова, и документ после поправок внесут в Госдуму «если не в июне, то в июле».

В Минфине заявили, что документ находится в стадии разработки. В ЦБ от комментариев отказались.