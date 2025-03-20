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Финансы ,  
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ВТБ объявил о снижении ставок по рыночной ипотеке

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

С 20 марта ставка по рыночной ипотеке в ВТБ снизится от 0,5 до 1 п.п. в зависимости от размера первоначального взноса, сообщили РБК в пресс-службе финансовой организации.

По новым условиям, при первоначальном взносе от 50% минимальная ставка составит 27,8% годовых, для зарплатных клиентов — при внесении 30-50% будут предложены ипотечные кредиты от 28,4% годовых.

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