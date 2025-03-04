ВТБ заявил о пересмотре ставок по ипотеке

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Банк ВТБ с 4 марта снизил ставки по комбинированной ипотеке, а также начал изучать возможность удешевить условия по рыночной ипотеке, сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.

В банке уточнили, что указанная ставка снижена в том числе на цели индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Теперь для суммы кредита 13,5 млн руб. ставка по «семейной» ипотеке в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти начинается от 9,51%, а не от 12,08%.

Ранее Сбербанк объявил о снижении процентных ставок по ипотеке с 4 марта. В зависимости от размера первоначального взноса ставки уменьшены на 1–1,5%.

Как пояснили в банке, это решение связано со снижением стоимости облигаций федерального займа (ОФЗ) и общей стоимостью фондирования на рынке в январе и феврале 2025 года.

В декабре заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков рассказал, что на фоне исторически высоких рыночных ставок и изменившихся условий госпрограмм в 2025 году спрос на ипотеку продолжит сокращаться и составит около 4 трлн руб. Таким образом, по сравнению с 2024 годом снижение рынка может достичь минимум 20%.

«Пока ставки будут сохраняться на таком высоком уровне, россияне будут либо переносить сделки с недвижимостью, либо покупать жилье за наличные», — сказал он.