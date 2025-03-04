«Сбер» объявил о снижении ставок по ипотеке

«Сбербанк» объявил о снижении процентных ставок по ипотеке с 4 марта. Об этом сообщает пресс-служба «Домклик». В зависимости от размера первоначального взноса ставки уменьшены на 1-1,5%.

При внесении более 50% от стоимости недвижимости ставка снизится на 1,5% и будет составлять 28,2% для новостроек и 27,6% для вторичного жилья. Если первый взнос составит от 20% до 50%, ставка уменьшится на 1%, до 28,7% на первичном рынке и до 28,1% на вторичном.

Как пояснили в банке, это решение связано со снижением стоимости облигаций федерального займа (ОФЗ) и общей стоимостью фондирования на рынке в январе и феврале 2025 года.

За январь и первую половину февраля «Сбер» выдал около 45 тыс. ипотечных кредитов на сумму 194 млрд руб. Общий объем ипотечного портфеля банка достиг 10,9 трлн руб.

15 ноября 2024 года «Сбербанк» повысил ставки по ипотеке на 3,5 п.п., объяснив это ростом ключевой ставки и стоимости ОФЗ. Минимальная ставка достигла 28,1% для вторичного жилья и 28,4% для новостроек.

Базовые ставки без скидок выросли до 30,7% и 31% соответственно. Клиенты с ранее одобренными заявками получили ипотеку на прежних условиях.

Также в ноябре банк пересмотрел ставки по льготным программам. Например, по «Семейной ипотеке» они составили 11,8% для крупных городов и 12,9% для регионов при превышении лимита госпрограммы.

Рост ставок начался весной 2024 года на фоне ужесточения денежно-кредитной политики. К октябрю Центробанк увеличил ключевую ставку до 21%.