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Ипотека: как не переплатить ,  
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«Сбер» объявил о снижении ставок по ипотеке

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Ипотека: как не переплатить
Сбербанк SBER ₽305,5 -1,33% Купить
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«Сбербанк» объявил о снижении процентных ставок по ипотеке с 4 марта. Об этом сообщает пресс-служба «Домклик». В зависимости от размера первоначального взноса ставки уменьшены на 1-1,5%.

При внесении более 50% от стоимости недвижимости ставка снизится на 1,5% и будет составлять 28,2% для новостроек и 27,6% для вторичного жилья. Если первый взнос составит от 20% до 50%, ставка уменьшится на 1%, до 28,7% на первичном рынке и до 28,1% на вторичном.

Как пояснили в банке, это решение связано со снижением стоимости облигаций федерального займа (ОФЗ) и общей стоимостью фондирования на рынке в январе и феврале 2025 года.

За январь и первую половину февраля «Сбер» выдал около 45 тыс. ипотечных кредитов на сумму 194 млрд руб. Общий объем ипотечного портфеля банка достиг 10,9 трлн руб.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

15 ноября 2024 года «Сбербанк» повысил ставки по ипотеке на 3,5 п.п., объяснив это ростом ключевой ставки и стоимости ОФЗ. Минимальная ставка достигла 28,1% для вторичного жилья и 28,4% для новостроек.

Базовые ставки без скидок выросли до 30,7% и 31% соответственно. Клиенты с ранее одобренными заявками получили ипотеку на прежних условиях.

Также в ноябре банк пересмотрел ставки по льготным программам. Например, по «Семейной ипотеке» они составили 11,8% для крупных городов и 12,9% для регионов при превышении лимита госпрограммы.

Рост ставок начался весной 2024 года на фоне ужесточения денежно-кредитной политики. К октябрю Центробанк увеличил ключевую ставку до 21%.

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Сбербанк ставки по ипотеке
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