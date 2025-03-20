Мосбиржа вложит более ₽10 млрд в готовящиеся к IPO компании

Мосбиржа вложит более ₽10 млрд в частные фонды, которые будут инвестировать в компании, находящиеся в высокой степени готовности к IPO. В таком качестве биржа раньше не выступала. Ожидается, что проект повысит число IPO в России

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Московская биржа планирует вложить деньги в фонды прямых инвестиций, которые будут поддерживать компании, готовящиеся к проведению сделок IPO (первичного размещения акций), рассказали РБК два источника на финансовом рынке.

Представитель Мосбиржи в ответ на запрос РБК подтвердил, что площадка действительно планирует создать линейку фондов прямых инвестиций, которые будут способствовать появлению на рынке потенциальных эмитентов. В течение двух лет будет создано четыре-пять фондов, которые будут инвестировать в компании, находящиеся в высокой степени готовности к IPO.

Совокупный объем инвестиций Мосбиржи в эти фонды на первом этапе составит более 10 млрд руб., уточнил представитель площадки. Доля биржи в каждом из фондов не будет превышать 20%. Управлять фондами и отбирать проекты будут частные профессиональные управляющие. Сама биржа не будет принимать участие в подготовке сделок, подчеркнул представитель площадки.

«Профессиональное сообщество сходится во мнении, что в текущей ситуации важнейшим условием динамичного развития рынка капитала является активное вовлечение институциональных инвесторов, спрос которых может быть направлен в необходимое русло через применение лучших международных практик и зарекомендовавших себя форматов инвестиционного процесса. В этой связи мы рассчитываем, что инициатива по созданию инвестиционных фондов позволит пополнить список публичных компаний новыми именами, которые поддержат устойчивый рост капитализации российского рынка», — заключил представитель Мосбиржи.

Ряд компаний уже начал подготовку к сделкам, которые могут быть профинансированы из фондов, соинвестором которых выступит Мосбиржа. Директор Aspring Capital Олег Зырянов рассказал РБК, что его компания сейчас ведет три такие сделки.

Как проект биржи повлияет на ситуацию с IPO в России

Опрошенные РБК эксперты полагают, что опосредованное участие биржи в капитале будущих эмитентов будет способствовать качественному и количественному росту IPO на российском рынке, а также позволит привлечь новых инвесторов к размещениям.

Создание фондов прямых инвестиций с участием биржи добавит источники финансирования для компаний на стадии роста, и по аналогии с западными структурами будет еще один системный институциональный инвестор для фондов, говорит Зырянов.

Инвестиции биржи через фонды могут привлечь потенциальных эмитентов, которые рассматривают выход на рынок в перспективе, но для которых затраты непосредственно на размещение акций являются барьером, считает заместитель директора департамента инвестиций и рынков капитала Kept Ольга Завадская. «Такие размещения будут более качественными, так как перед принятием решения об инвестировании будет проводиться глубокий анализ выбранных компаний, в том числе проведение всестороннего due diligence (анализ, направленный на выявление потенциальных проблем и рисков. — РБК)», — говорит эксперт.

«Базово повышение корпоративных практик и качества компаний, выходящих на IPO, не должно быть привязано к факту, проинвестировали ли структуры Мосбиржи в конкретного эмитента или нет. Однако, на наш взгляд, такое участие биржи в предстоящих размещениях даст им верный импульс», — добавляет Зырянов.

Эксперт также полагает, что наличие Мосбиржи среди инвесторов даст более высокую оценку и уверенность для инвесторов, особенно для розничных, что будет стимулировать компании становиться публичными. «Кроме того, этот шаг будет качественно способствовать снижению повышенной волатильности, которую мы наблюдали в последнее время», — заключает Зырянов. Наличие биржи в капитале станет позитивным сигналом для инвесторов, особенно институциональных, к участию в размещениях таких компаний, согласна Завадская.

Существенному росту волатильности бумаг после IPO способствует большая доля физических лиц, принявших в них участие, указывал Банк России в обзоре финансовых инструментов за 2024 год. В среднем по рынку на частных инвесторов пришлось 42% от стоимостного объема всех IPO, но в отдельных сделках их доля была еще больше. Размещенные в рамках IPO акции с более высокой долей физических лиц характеризуются большей волатильностью на горизонте трех месяцев, отмечает ЦБ в обзоре. Кроме того, для бумаг эмитентов с высокой долей розничных инвесторов при размещении могут наблюдаться разгоны цен и повышенные объемы торгов в первые недели после IPO, так как физические лица могут докупать бумаги до желаемого объема на вторичном рынке, обратили внимание в ЦБ.

В 2024 году на российских биржах прошло 15 IPO. 13 сделок состоялось на Московской бирже, еще по одной — на СПБ Бирже (производитель микроэлектроники «Элемент») и Санкт-Петербургской валютной бирже (IT-компания «Светофор Групп»). По количеству IPO прошлый год стал рекордным за 17 лет. Но объемы сделок были небольшими — совокупно все эмитенты привлекли 81 млрд руб., указывал ЦБ в обзоре финансовых инструментов за 2024 год. В 2025 году не прошло еще ни одного IPO. Но известно о планах по выходу на биржу госкомпании «Дом.РФ» (предполагаемый объем размещения — 15 млрд руб.), краудлендинг-платформы JetLend, нефтегазохимического холдинга «Сибур» и разработчика IT-инфраструкутры Rubytech.