Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

В 2025 году на российском рынке может пройти 15–20 первичных размещений акций, считают в Сбербанке. Проведению сделок будет способствовать рост рынка и стимулы для компаний со стороны государства

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В 2025 году на российском рынке может пройти от 15 до 20 сделок IPO (первичное размещение акций), рассказала РБК Аиша Кубезова, директор управления электронных рынков Сбербанка.

Рынок акций восстанавливается, и есть значительное количество качественных эмитентов, желающих выйти на биржу, указала Кубезова. «Кроме того, на самом высоком уровне есть большой интерес к стимулированию этого рынка, это подтверждают регулярные указы президента и правительства. Считаем, что в этом году в России будет проведено от 15 до 20 IPO», — добавила она.

В ВТБ ранее ухудшили прогноз по количеству возможных публичных размещений на российском рынке. Если в сентябре 2024-го прогноз финансовой группы также был на уровне 15–20 потенциальных сделок, то уже спустя несколько месяцев, к началу декабря, член правления ВТБ Виталий Сергейчук говорил лишь о 10–15 возможных выходах на биржу. Он тоже отмечал, что эмитенты готовы выходить на биржу и «поднимать капитал», но сейчас на рынке «период определенного охлаждения интереса» и «некоторое падение индексов».

Впрочем, после 20 декабря (в этот день Банк России впервые за полгода не стал повышать ключевую ставку) российский фондовый рынок перешел к росту. За месяц индекс Московской биржи (в него входит 49 наиболее ликвидных российских акций) увеличился более чем на 12% и приблизился к отметке в 3000 пунктов.

В 2024 году на российском рынке прошло 15 IPO и четыре SPO (дополнительное размещение акций компанией, уже вышедшей на биржу) на общую сумму 102,1 млрд руб., оценивал Банк России. По количеству сделок 2024-й был рекордным за 10 лет, отмечала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Но по объему привлеченных средств сделки были небольшими. Самым крупным стало IPO производителя микроэлектроники «Элемент», который привлек 15 млрд руб. на СПБ Бирже.

В 2025 году IPO планирует провести институт развития «Дом.РФ». Сделка может состояться в первом полугодии, в рамках нее планируется привлечь 15 млрд руб., ранее говорил замминистра финансов Алексей Моисеев. Также на биржу в 2025 году может выйти нефтегазохимический холдинг «Сибур», писал РБК. Кроме того, о планах выйти на рынок капитала ранее заявляла платформа цифровой торговли «Кифа».

В начале 2025 года Владимир Путин поручил правительству и Банку России принять ряд мер, направленных на развитие рынка капитала. Речь идет о мерах господдержки компаний, которые собираются проводить IPO, а также о мерах по защите прав инвесторов и повышения прозрачности действий акционерных обществ.