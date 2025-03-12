Разработчик IT-инфраструктуры Rubytech приготовился к IPO

Разработчик IT-инфраструктуры Rubytech может весной 2025 года провести IPO на Московской бирже. В рамках сделки компания планирует привлечь 5‒10 млрд руб.

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Производитель продуктов и разработчик технологий для высоконагруженных IT-инфраструктур Rubytech планирует провести IPO на Московской бирже в 2025 году, рассказали РБК четыре источника на финансовом рынке.

Компания также разместила вакансию корпоративного секретаря, в обязанности которого входит «поддержание акций общества в котировальном списке Московской биржи», а также взаимодействие с «органами регулирования и профессиональными участниками рынка ценных бумаг (ЦБ, ФНС, Московская биржа, НРД, депозитарии, регистраторы и пр.)».

В Rubytech в ответ на запрос РБК отметили, что IPO является одним из возможных направлений развития компании. «Стратегия группы Rubytech направлена на укрепление лидерства в таких сегментах рынка, как производство программно-аппаратных комплексов (ПАК) и в целом разработки технологий для высоконагруженной IT-инфраструктуры, а также на экспансию в новые сегменты рынка. IPO — одно из возможных направлений, способствующих реализации нашей стратегии. Если решение об IPO будет принято, мы проинформируем рынок», — указали в компании.

Один из источников РБК говорит, что IPO компании на Мосбирже может пройти уже весной 2025 года. Другой отмечает, что Rubytech действительно планирует технически быть готовым к сделке весной 2025-го, но фактический момент выхода на биржу еще не определен.

В рамках IPO Rubytech планирует привлечь 5‒10 млрд руб., известно собеседнику, близкому к сделке. Концепция сделки на текущем этапе подразумевает как возможность cash-in (деньги от продажи акций остаются в компании), так и возможность cash-out (один из действующих акционеров продаст долю, и деньги уйдут ему), говорит источник. Выход на биржу Rubytech планирует использовать для формирования мотивационной программы сотрудников, знает собеседник РБК. Также с помощью сделки компания хочет «структурировать корпоративные процессы» и наладить управление уже зрелого бизнеса, отмечает он.

Что известно о потенциальном эмитенте

Компания Rubytech занимается производством программно-аппаратных комплексов (ПАК) и разработкой технологий для высоконагруженных IT-инфраструктур. Она была образована в июне 2020 года на базе одного из юрлиц IT-холдинга IBS Анатолия Карачинского и Сергея Мацоцкого — ООО «ИБС Консалтинг», которое после реорганизации переименовали в ООО «Рубитех».

Мацоцкий тогда уточнял, что новая структура будет заниматься системной интеграцией. В 2023 году изменился состав собственников IT-холдинга «ГС-Инвест» (ранее совместного предприятия Газпромбанка и Сергея Мацоцкого), который управлял компаниями «Рубитех», IT_One, Arenadata, Avanpost, «Скала-P», БФТ. Тогда Мацоцкий продал свою долю в 47% акций менеджменту холдинга, сообщало Cnews со ссылкой на источники. По данным издания, ее приобрели управляющий директор холдинга Василий Белов и гендиректор «Рубитеха» Игорь Ведехин.

Выручка основного юрлица группы, ООО «Рубитех», в 2023 году составила 22 млрд руб., чистая прибыль — 2 млрд руб. (более поздних данных нет). 17 декабря 2024 года было зарегистрировано АО «Группа Рубитех», которое стало основным юрлицом группы — ему принадлежит ООО «Рубитех холдинг» и ООО «Рубитех интеграция», которые, в свою очередь, владеют ООО «Рубитех», ООО «Центр цифровых технологий», ООО «Скала-Р» и ООО «РБТ Сервис». Конечные бенефициары группы компаний скрыты. Согласно данным на ее сайте, клиентами Rubytech являются Сбербанк, Газпромбанк, «Дом.РФ», «Ростелеком», ВТБ и др.

Насколько компания может быть привлекательна для инвесторов

На данный момент, исходя из мультипликаторов российских IT-компаний, средние показатели оценки находятся на уровне 14 EV/EBITDA (отношение стоимости компании к полученной ею прибыли до уплаты налогов) и 16 P/E (отношение цены к прибыли), приводит данные аналитик «Цифра брокер» Кирилл Климентьев. Значимым фактором при оценке компании на IPO будет динамика выручки и прибыльности, в 2023 году выручка компании снизилась и составила 22 млрд руб.

Консолидированную отчетность за 2024 год Rubytech еще не публиковала. Не обладая результатами прошлого года и дополнительными материалами по потенциальному эмитенту, оценить его на текущий момент сложно, говорит управляющий директор «Ренессанс Капитала» Дмитрий Александров. В целом по структуре бизнеса и возможным оценкам корректнее всего сравнивать Rubytech с «Софтлайном», а не с чистыми вендорами (разработчики IT-продуктов и решений, которые продают лицензии на них другим) вроде Positive Technologies или «Астры», полагает эксперт.

«При демонстрации стабильной клиентской базы и росте бумаги могут быть хорошим дополнением для портфелей институциональных и профессиональных инвесторов. Розничные инвесторы будут во многом полагаться на тренды и рекомендации адвайзоров, которые IT будут скорее продвигать», — полагает основатель и генеральный директор ERA Capital Екатерина Лапшина.

«В целом в последнее время IT-отрасль находится под давлением, такие бумаги показали самую слабую динамику в 2025 году. Инвесторы разочаровались в возможности постоянно поддерживать высокие темпы роста IT-компаний и ожидают слабых результатов по итогам 2024 года. Сам факт принадлежности компании к отрасли IT едва ли будет плюсом. С другой стороны, на рынке есть длительная пауза с размещениями, и выход новой компании при небольшом объеме сделки и адекватном ценообразовании может иметь успех», — рассуждает Александров. Также важно, что ключевая ставка Банка России все еще сохраняется на экстремально высоких значениях (сейчас составляет 21%), и это будет давить на желаемый уровень капитализации при размещении, добавляет эксперт.

Если выручка компании снова начнет расти в 2024 году, это поддержит интерес инвесторов, считает Климентьев. «Второй важный фактор, который может сыграть большую роль, это какую стратегию адаптации представит компания в случае возможного возвращения иностранных вендоров», — обращает внимание эксперт. Также важными факторами для оценки компании будут внешнеэкономическая ситуация и внутреннее регулирование IT-отрасли, добавляет Климентьев.

По выручке Rubytech может быть одной из крупнейших IT-компаний (без учета «Яндекса», VK и «Софтлайна») на российском фондовом рынке, допускает аналитик «Финама» Леонид Делицын. «Выручка Rubytech уже очень значительна и довольно стабильна. Но как от стабильной компании от нее в целом будут ожидать не быстрого роста выручки, а хорошей маржинальности и выплаты дивидендов. Разумеется, в случае начала бума и золотой лихорадки требования могут и снизиться», — рассуждает эксперт.

В 2024 году в России прошло 14 сделок IPO: 13 на Московской бирже и еще одна — на СПБ Бирже. Самым большим стало размещение производителя микроэлектроники «Элемент»: компания в ходе IPO привлекла 15 млрд руб. В 2025 году на российских биржах не прошло ни одного IPO, но ожидается, что с размещением могут выйти нефтегазохимический холдинг «Сибур» и госкомпания «Дом.РФ».