ЦБ раскрыл объемы продажи валюты во время обвала рубля 18 марта

Банк России раскрыл объемы интервенций по продаже валюты во время обвала рубля 18 марта, когда российская валюта опускалась почти до 81 к доллару. ЦБ продал в тот день почти $100 млн

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Банк России опубликовал объемы интервенций по продаже валюты 18 марта, когда курс доллара подскочил более чем на 7%, почти до 81 руб./долл. Продажи долларов и евро в этот день в рублевом эквиваленте составили 7,7 млрд руб., сообщил ЦБ. Днем ранее продажи валюты составляли 5,6 млрд руб.

Исходя из средневзвешенного курса доллара к рублю на Мосбирже 18 марта (78,6 руб./долл.), интервенции составили около $98 млн. Эти продажи не могли оказать значительного влияния на курс, поскольку составили менее 2% от общего объема сделок с долларом и евро на Мосбирже 18 марта.

За неделю интервенций по продаже валюты, начавшихся 10 марта, Банк России реализовал валюты на внутреннем рынке на 33,4 млрд руб.

Эти продажи осуществляются в рамках бюджетного правила Минфина, поскольку цена нефти Urals опустилась ниже планки отсечения в $42 за баррель, заложенной в бюджете 2020 года. ЦБ принял решение заранее начать продажи валюты, пока эту роль не возьмет на себя Минфин начиная с апреля.