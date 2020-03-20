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ЦБ раскрыл объемы продажи валюты во время обвала рубля 18 марта

Банк России раскрыл объемы интервенций по продаже валюты во время обвала рубля 18 марта, когда российская валюта опускалась почти до 81 к доллару. ЦБ продал в тот день почти $100 млн
BRENT BR-4.20 $30,01 +11,27%
Доллар/Рубль USD/RUB ₽77,823 -1,65% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽83,970 -0,8% Купить
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Банк России опубликовал объемы интервенций по продаже валюты 18 марта, когда курс доллара подскочил более чем на 7%, почти до 81 руб./долл. Продажи долларов и евро в этот день в рублевом эквиваленте составили 7,7 млрд руб., сообщил ЦБ. Днем ранее продажи валюты составляли 5,6 млрд руб.

Исходя из средневзвешенного курса доллара к рублю на Мосбирже 18 марта (78,6 руб./долл.), интервенции составили около $98 млн. Эти продажи не могли оказать значительного влияния на курс, поскольку составили менее 2% от общего объема сделок с долларом и евро на Мосбирже 18 марта.

За неделю интервенций по продаже валюты, начавшихся 10 марта, Банк России реализовал валюты на внутреннем рынке на 33,4 млрд руб.

ЦБ начал продажу валюты на фоне обвала цен на нефть
Экономика

Эти продажи осуществляются в рамках бюджетного правила Минфина, поскольку цена нефти Urals опустилась ниже планки отсечения в $42 за баррель, заложенной в бюджете 2020 года. ЦБ принял решение заранее начать продажи валюты, пока эту роль не возьмет на себя Минфин начиная с апреля.

Кроме того, 19 марта ЦБ объявил, что увеличит объемы продажи валюты на рынке, поскольку будет постепенно распродавать валюту, полученную из Фонда национального благосостояния (ФНБ) за продажу Сбербанка правительству. До 30 сентября 2020 года ЦБ будет продавать валюту в рамках этого механизма в объеме недополученных экспортных доходов России от продажи нефти, нефтепродуктов и газа по ценам ниже $25 за баррель Urals.

18 марта цена Urals опускалась ниже $19 за баррель, сообщало агентство Argus Media. 19 марта ЦБ мог продать дополнительно $50–70 млн иностранной валюты. Впрочем, сегодня цена международной марки Brent уже поднялась до $30, а российская Urals, соответственно, подорожала до $26–27. При цене Urals выше $25 дополнительных продаж валюты не будет, уточнил ЦБ.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: ЦБ, Банк России, валютные интервенции, продажа валюты, кризис
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