В ВТБ оценили влияние текущего кризиса на переговоры и сделки

Мир пришел сейчас к остановке сделок в части привлечения как акционерного, так и долгового капитала, констатирует первый зампред ВТБ Юрий Соловьев. Оценивать компании сложно: «рынок колбасит», волатильность очень высокая

Юрий Соловьев (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Вспышка коронавируса и падение цен на нефть повлияли на переговоры по сделкам, рассказал в интервью РБК первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.

«При таком шоке все публичные сделки откладываются на неопределенный срок, пока не установится новая система координат. Непонятен удар по мировой экономике. Очень сложно видеть в моменте фундаментальные показатели оценки компании, рынок колбасит, волатильность очень высокая», — отмечает Соловьев. По его мнению, рынок в большей степени двигается «не рациональными, а техническими факторами»: «На биржах торгуют роботы, которые должны отслеживать индексы. Существуют позиции опционов, при которых чем ниже акция идет, тем больше надо продавать. Хаос».

Остановка сделок идет на уровне как акционерного, так и долгового капитала. «На первой неделе после развала сделки ОПЕК на Московской бирже была зарегистрирована чуть ли не рекордная неделя (19 марта биржа сообщила, что в марте среднедневной объем торгов акциями достиг рекордного уровня — 152,6 млрд руб. — РБК). Дальше я ожидаю снижения, потому что и ликвидность будет из рынков уходить, и мы будем переходить в режим ожидания новостей. Я надеюсь на позитивные новости по борьбе с с вирусом, прежде всего в Европе», — отметил первый зампред ВТБ.