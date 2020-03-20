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В ВТБ оценили влияние текущего кризиса на переговоры и сделки

Мир пришел сейчас к остановке сделок в части привлечения как акционерного, так и долгового капитала, констатирует первый зампред ВТБ Юрий Соловьев. Оценивать компании сложно: «рынок колбасит», волатильность очень высокая
Юрий Соловьев (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Вспышка коронавируса и падение цен на нефть повлияли на переговоры по сделкам, рассказал в интервью РБК первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.

«При таком шоке все публичные сделки откладываются на неопределенный срок, пока не установится новая система координат. Непонятен удар по мировой экономике. Очень сложно видеть в моменте фундаментальные показатели оценки компании, рынок колбасит, волатильность очень высокая», — отмечает Соловьев. По его мнению, рынок в большей степени двигается «не рациональными, а техническими факторами»: «На биржах торгуют роботы, которые должны отслеживать индексы. Существуют позиции опционов, при которых чем ниже акция идет, тем больше надо продавать. Хаос».

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Остановка сделок идет на уровне как акционерного, так и долгового капитала. «На первой неделе после развала сделки ОПЕК на Московской бирже была зарегистрирована чуть ли не рекордная неделя (19 марта биржа сообщила, что в марте среднедневной объем торгов акциями достиг рекордного уровня — 152,6 млрд руб. — РБК). Дальше я ожидаю снижения, потому что и ликвидность будет из рынков уходить, и мы будем переходить в режим ожидания новостей. Я надеюсь на позитивные новости по борьбе с с вирусом, прежде всего в Европе», — отметил первый зампред ВТБ.

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В то же время ВТБ не планирует менять свой подход к кредитованию нефтегазовых компаний, уточнил Соловьев. У некоторых компаний может не хватать оборотного капитала, но банк в таком случае готов «протянуть руку помощи». Впрочем, пока у него запросили очень мало средств — в районе 3–4 млрд руб. «Может быть, увидим еще запросы, потому что шок был внезапный», — добавил Соловьев. Margin call за последние две недели у ВТБ были только по двум компаниям, сообщил он: «Не могу сказать, кто это, но скажу, что проблем с ликвидностью заемщики не испытывают и проблем по этим сделкам нет».

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Российское правительство объявило комплекс антикризисных мер, призванных поддержать бизнес в условиях вспышки коронавируса и падения цен на нефть. Так, для туристической и авиационной отраслей будет действовать отсрочка по взысканию налогов, затем эта мера может быть расширена на «другие пострадавшие отрасли и предприятия». Для транспорта, обеспечивающего поставки в торговые сети, будут отменены ограничения в городах. Кроме того, торговые предприятия получат доступ к льготным кредитам для создания запаса товаров первой необходимости. Для малых и средних предприятий на три месяца вводится отсрочка по уплате страховых взносов. ЦБ, в свою очередь, упростил для банков выдачу кредитов компаниям из пострадавших отраслей.

Интервью с Юрием Соловьевым читайте на РБК.

Авторы: Антон Фейнберг, Ирина Парфентьева, Тимофей Дзядко
Теги: ВТБ, Юрий Соловьев, коронавирус
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