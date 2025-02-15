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Война санкций ,  
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G7 связала будущие санкции против России с переговорами по Украине

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Война санкций

Новые санкции стран Группы семи (G7) в отношении России будут зависеть от готовности Москвы участвовать в мирном урегулировании на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на заявление объединения

В документе говорится, что во внимание примут наличие «реальных, добросовестных усилий» Москвы по окончанию конфликта. Шаги России в рамках урегулирования должны обеспечить Киеву «долгосрочную безопасность и стабильность в качестве суверенной, независимой страны», цитирует Reuters заявление.

Reuters узнал о предложении снизить потолок цен G7 на нефть из России
Политика
Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

В середине декабря Евросоюз принял последний к сегодняшнему дню 15-й пакет санкций против России. В список попали 54 человека и 32 организации, в том числе из Китая, Индии, Ирана, Сербии и Объединенных Арабских Эмиратов. Власти ЕС считают, что эти компании причастны к обходу торговых ограничений и поставках в Россию чувствительных товаров, которые можно использовать в военных целях.

В начале 2025 года Швеция, Дания, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония призвали Еврокомиссию снизить потолок цен на российскую нефть, установленный странами G7 на уровне $60 за баррель. В документе не был указан размер нового ценового порога. Авторы документа отметили, что экспорт нефти является самым важным источником дохода России.

Москва считает незаконными западные ограничения и настаивает на их отмене.

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