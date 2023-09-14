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Власти упростят допуск на российский рынок белорусских ценных бумаг

Россия и Белоруссия упростят схему выхода компаний на рынки друг друга
Эмитенты из Белоруссии и России смогут выходить на рынки друг друга без повторной регистрации проспекта ценных бумаг. Но надзорные органы обеих стран будут вправе приостанавливать такие размещения

Правительство поручило одобрить и подписать проект соглашения между Россией и Белоруссией об упрощении доступа эмитентов ценных бумаг на финансовые рынки друг друга, следует из распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина, которое размещено на портале официального опубликования.

«Предметом настоящего соглашения является обеспечение признания проспектов ценных бумаг, зарегистрированных в одной стороне (государстве. — РБК), с целью размещения и (или) обращения этих ценных бумаг на территории другой стороны», — говорится в документе.

Сейчас, чтобы разместиться на российском рынке, эмитент из Белоруссии должен повторно зарегистрировать проспект ценных бумаг в соответствии с российским правом. А российский эмитент, выходящий на рынок Белоруссии, должен подготовить эмиссионную документацию в соответствии с белорусским правом. Соглашение, которое поручило подписать российское правительство, отменяет эту норму, но только если проспект соответствует требованиям, описанным в документе, и зарегистрирован уполномоченным органом России или Белоруссии.

Как следует из проекта соглашения, в проспекте ценных бумаг, допускаемых на рынки обеих стран, должны быть указаны:

  • краткая информация об эмитенте, а также о рисках, которые может нести приобретение его бумаг;
  • бухгалтерская (финансовая) отчетность: отчетность за последние три года деятельности, промежуточная отчетность, а также годовая и промежуточная отчетность по МСФО;
  • сведения об обеспечении по облигациям эмитента;
  • условия размещения акций и ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в акции.

При этом даже при соответствии проспекта всем требованиям ничто не мешает регуляторам обеих стран осуществлять надзор за размещением бумаг и приостанавливать это размещение в случае необходимости, говорится в документе.

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Проект соглашения между Россией и Белоруссией подготовлен Минфином России и одобрен Министерством иностранных дел, Банком России и «другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти». Зампреду правительства Алексею Оверчуку поручено подписать соглашение с белорусской стороной, «разрешив вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера».

О подготовке соглашения между Россией и Белоруссией об упрощении доступа эмитентов ценных бумаг на финансовые рынки друг друга в октябре 2022 года сообщил российский Минфин. Инициатором соглашения выступила белорусская сторона: в сентябре прошлого года она направила в Минфин проект документа о взаимном признании эмиссионной документации. На российском рынке уже торгуются некоторые бумаги белорусских эмитентов. Прежде всего это облигации белорусского госдолга — они торгуются на Мосбирже с 2019 года. Последнее размещение бумаг белорусского госдолга состоялось в апреле 2023 года: белорусский Минфин разместил трехлетние облигации на сумму 10 млрд руб. со ставкой купона 12,2% годовых.

При этом у российских инвесторов сохраняется проблема с получением выплат по ранее размещенным белорусским Минфином еврооблигациям. Из-за отказа западных депозитариев обслуживать эти бумаги выплаты по ним в адрес нерезидентов (к которым и относятся российские инвесторы) зависли на счетах Беларусбанка. Точная сумма зависших выплат в адрес россиян неизвестна, но с момента отказа западных депозитариев работать с белорусскими евробондами Минфин перечислил в адрес всех держателей еврооблигаций сумму, эквивалентную $1,15 млрд. Два частных инвестора из России сейчас пытаются взыскать зависшие выплаты через суды. В начале сентября 2023 года Совмин Белоруссии представил схему, по которой россияне могут получить выплаты по евробондам через российские депозитарии. Но пока схема не реализована из-за необходимости подписания соглашений между участниками финансового рынка обеих стран.

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Инвестиции Белоруссия