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Война санкций ,  
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В ЕС призвали Турцию согласовывать внешнюю политику с Брюсселем

Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Турции как стране — кандидату на вступление в Евросоюз следует согласовывать с Брюсселем свою внешнюю политику, в том числе по санкциям в отношении России, заявил «Известиям» официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано.

«Мы подчеркиваем важность того, чтобы внешняя политика Турции согласовывалась с внешнеполитическими решениями и политикой ЕС, в том числе и по санкциям», — сказал он, добавив, что Анкаре также не следует предлагать Москве решения для обхода санкций ЕС.

Турция имеет статус кандидата на членство в Евросоюзе с 1999 года. Однако между альянсом и Анкарой не раз возникали разногласия, в том числе из-за соблюдения прав человека.

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После начала российской военной операции на Украине ряд стран, в том числе государства — члены Евросоюза, ввели санкции против России. Однако Турция не присоединилась к этой политике. Анкара выступала посредником в российско-украинских переговорах, а также в соглашении о вывозе зерна из украинских портов.

В Евросоюзе неоднократно выражали озабоченность сближением Москвы и Анкары на фоне санкций. Так, в начале августа Турция согласилась частично оплачивать поставки российского газа в рублях. 

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