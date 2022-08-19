На счетах в чешском Сбербанке зависли деньги сотен муниципалитетов Чехии

Муниципальный суд Праги возбудил дело о неплатежеспособности Sberbank CZ, среди кредиторов которого оказались более сотни муниципалитетов и городов Чехии, а также эндаумент-фонд бывшего президента Вацлава Клауса

Один из банкоматов Sberbank CZ в Праге (Фото: Martin Divisek / EPA / ТАСС)

Среди кредиторов дочки Сбербанка в Чехии — Sberbank CZ, — оказались более ста муниципалитетов и городов Чехии, а также эндаумент-фонд бывшего президента Чехии Вацлава Клауса и его жены Ливии Клаус, пишет Чешское радио.

По данным издания, муниципальный суд Праги рассматривает дело о неплатежеспособности Sberbank CZ. Суд призвал «кредиторов должника, желающих заявить свои требования в рамках производства по делу о неплатежеспособности, в срок до принятия судом решения о банкротстве обратиться с заявлением о своем требовании в местный суд».

В материалах суда сказано, что в конце июня у банка были десятки тысяч кредиторов, обязательства перед ними составляли 61,762 млрд крон (около 150 млрд руб.). Одним из пострадавших стал эндаумент-фонд бывшего президента Чехии Вацлава Клауса и его жены Ливии, а также Оломоуцкий край Чехии, муниципалитеты Сенице-на-Гане, Йиглава и другие.

«Я ожидал, что это не будет радостно, но не ждал, что это будет так грустно», — заявил изданию мэр Сенице-на-Хане, говоря о застрявших деньгах.

Самым ценным активом Sberbank CZ, по данным издания, является его кредитный портфель. Однако, как пишет Lidovky.cz, претенденты на выкуп этих активов до сих пор не предоставили ценового предложения. Среди них были: инвестиционная группа PPF, а также банки Česká spořitelna и ČSOB.

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После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз ввел против Москвы семь пакетов санкций, которые, в том числе, коснулись российского Сбербанка. В начале мая Чешский национальный банк отозвал банковскую лицензию у Sberbank CZ. Спустя две недели «дочка» Сбербанка объявила о начале процесса ликвидации.

Российский власти называли западные санкции нелегитимными и указывали, что Европа пострадает от них гораздо больше. Президент России Владимир Путин отмечал, что скорость, с которой их вводили, и количество ограничений, с которыми столкнулась Россия, прецедентов не знают. «Расчет был понятен — с нахрапа, с наскока смять экономику России за счет разрушения бизнес-цепочек, принудительного отзыва западных компаний с российского рынка, заморозки отечественных активов, ударить по промышленности и финансам <...>. Очевидно, что это не вышло», — указывал глава государства.