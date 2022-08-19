Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 59,39 (-1,5) Инвестиции, 16:07
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 59,13 (-0,82) Инвестиции, 16:07
Жить в зеленом оазисе с городским комфортом: все о ЖК «Остров» РБК Стиль и Донстрой, 23:35
На счетах в чешском Сбербанке зависли деньги сотен муниципалитетов Чехии Финансы, 23:22
Голландская бегунья побила державшийся 12 лет рекорд россиянки Спорт, 23:16
Минобороны обвинило Запад в срыве подготовки к учебному году на Украине Политика, 23:02
Болезненные решения: как облегчить жизнь родственникам с инвалидностью Партнерский проект, 23:00
В городе под Ереваном мужчина с гранатой ворвался в здание мэрии Общество, 22:43
«Манчестер Юнайтед» купил у «Реала» пятикратного победителя ЛЧ за €70 млн Спорт, 22:33
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 22:30
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Байден распорядился о выделении Украине $775 млн на военную помощь Политика, 22:28
Власти Москвы допустили возвращение в город запаха гари Город, 22:21
Божович заявил о стыде из-за отношения к российским спортсменам в Европе Спорт, 22:17
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:05
Акции Occidental выросли после одобрения покупки Баффетом доли в 50% Инвестиции, 22:04
«Будильник» для водителя: решение проблемы усталости за рулем Партнерский проект, 22:03
Война санкций ,  
0 

На счетах в чешском Сбербанке зависли деньги сотен муниципалитетов Чехии

Муниципальный суд Праги возбудил дело о неплатежеспособности Sberbank CZ, среди кредиторов которого оказались более сотни муниципалитетов и городов Чехии, а также эндаумент-фонд бывшего президента Вацлава Клауса
Один из банкоматов&nbsp;Sberbank CZ в Праге
Один из банкоматов Sberbank CZ в Праге (Фото: Martin Divisek / EPA / ТАСС)

Среди кредиторов дочки Сбербанка в Чехии — Sberbank CZ, — оказались более ста муниципалитетов и городов Чехии, а также эндаумент-фонд бывшего президента Чехии Вацлава Клауса и его жены Ливии Клаус, пишет Чешское радио.

По данным издания, муниципальный суд Праги рассматривает дело о неплатежеспособности Sberbank CZ. Суд призвал «кредиторов должника, желающих заявить свои требования в рамках производства по делу о неплатежеспособности, в срок до принятия судом решения о банкротстве обратиться с заявлением о своем требовании в местный суд».

В материалах суда сказано, что в конце июня у банка были десятки тысяч кредиторов, обязательства перед ними составляли 61,762 млрд крон (около 150 млрд руб.). Одним из пострадавших стал эндаумент-фонд бывшего президента Чехии Вацлава Клауса и его жены Ливии, а также Оломоуцкий край Чехии, муниципалитеты Сенице-на-Гане, Йиглава и другие.

«Я ожидал, что это не будет радостно, но не ждал, что это будет так грустно», — заявил изданию мэр Сенице-на-Хане, говоря о застрявших деньгах.

Самым ценным активом Sberbank CZ, по данным издания, является его кредитный портфель. Однако, как пишет Lidovky.cz, претенденты на выкуп этих активов до сих пор не предоставили ценового предложения. Среди них были: инвестиционная группа PPF, а также банки Česká spořitelna и ČSOB.

Чехия заявила, что в новые санкции не войдут ограничения газа из России
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Читайте на РБК Pro
Pro
Бренд ушел из России. Как сменить название и сохранить лояльных клиентов
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Загадка Ганы: как живет страна с самой парадоксальной моделью экономики
Статьи
Pro
Как компании перейти на режим работы «меньше, но лучше»
Статьи
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК Что ждет рубль в ближайший месяц и стоит ли покупать юань
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Почему продажа Netflix — лишь вопрос времени
Статьи
Pro
Фото: Christian Keenan / Getty Images Ушел из фирмы — значит, предатель: каково работать в китайских компаниях
Статьи
Pro
Фото: Joern Pollex / Getty Images Почему пользу веганства часто преувеличивают и чем это опасно
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Потребители сокращают расходы. В каких нишах есть смысл открывать бизнес
Инструкции

После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз ввел против Москвы семь пакетов санкций, которые, в том числе, коснулись российского Сбербанка. В начале мая Чешский национальный банк отозвал банковскую лицензию у Sberbank CZ. Спустя две недели «дочка» Сбербанка объявила о начале процесса ликвидации.

Российский власти называли западные санкции нелегитимными и указывали, что Европа пострадает от них гораздо больше. Президент России Владимир Путин отмечал, что скорость, с которой их вводили, и количество ограничений, с которыми столкнулась Россия, прецедентов не знают. «Расчет был понятен — с нахрапа, с наскока смять экономику России за счет разрушения бизнес-цепочек, принудительного отзыва западных компаний с российского рынка, заморозки отечественных активов, ударить по промышленности и финансам <...>. Очевидно, что это не вышло», — указывал глава государства.

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Чехия санкции Сбербанк кредиторы
Материалы по теме
Чехия предложит главам МИД ЕС запретить выдачу виз россиянам
Политика
К чешской PPF подали иск на ₽400 млн за срыв сделки с землей в Москве
Бизнес
В Совфеде ответили на угрозы чешского дипломата из-за цен на газ в Европе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter