Минфин Израиля обсудит с банками пути вывода денег иммигрантов из России

Из-за ограничений Запада против российского банковского сектора десятки тысяч иммигрантов, получающих российские пенсии, не могут использовать их в Израиле. Израильские банки из-за санкций отказываются утверждать переводы

Израильский Минфин ищет пути, чтобы дать возможность иммигрантам из России переводить деньги в Израиль с их счетов в российских банках, пишут израильская Calcalist и Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в ведомстве.

В стране проживают около 57 тыс. иммигрантов из стран бывшего СССР, которые получают пенсии в России, но не могут использовать свои средства в Израиле. Также есть граждане Израиля, которые хранят часть своих денег на счетах в России.

«Есть граждане, не находящиеся под санкциями, которые… пытаются перевести оттуда свои деньги в Израиль через финансовые учреждения, действующие в России и не находящиеся под санкциями, но испытывающие трудности из-за отказа израильских банков в утвердить переводы», — заявил источник агентства.

Агентство указывает, что 19 июля глава Минфина Авигдор Либерман проведет переговоры с представителями Банка Израиля «по поводу перевода средств из России невинным гражданам, проживающим в Израиле». Calcalist отметила, что около четырех месяцев назад Либерман уже встречался с руководителями банков и обсуждал эту проблему.

Израиль не присоединился к санкциям против России, но глава МИД страны Яир Лапид отметил, что страна не станет маршрутом для обхода ограничений, веденных США и другими западными странами.

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После начала российской спецоперации США и ЕС ввели санкции против российского банковского сектора. Активы российских кредитных организаций, в том числе «Открытия», ВТБ и Совкомбанка, оказались заморожены, операции с ними запрещены. Некоторые российские банки, в том числе ВТБ и Сбербанк, отключили от системы SWIFT.

Из-за ухода Visa и Mastercard россияне не могут использовать карты этих систем за пределами России.