Минфин Израиля обсудит с банками пути вывода денег иммигрантов из России
Израильский Минфин ищет пути, чтобы дать возможность иммигрантам из России переводить деньги в Израиль с их счетов в российских банках, пишут израильская Calcalist и Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в ведомстве.
В стране проживают около 57 тыс. иммигрантов из стран бывшего СССР, которые получают пенсии в России, но не могут использовать свои средства в Израиле. Также есть граждане Израиля, которые хранят часть своих денег на счетах в России.
«Есть граждане, не находящиеся под санкциями, которые… пытаются перевести оттуда свои деньги в Израиль через финансовые учреждения, действующие в России и не находящиеся под санкциями, но испытывающие трудности из-за отказа израильских банков в утвердить переводы», — заявил источник агентства.
Агентство указывает, что 19 июля глава Минфина Авигдор Либерман проведет переговоры с представителями Банка Израиля «по поводу перевода средств из России невинным гражданам, проживающим в Израиле». Calcalist отметила, что около четырех месяцев назад Либерман уже встречался с руководителями банков и обсуждал эту проблему.
Израиль не присоединился к санкциям против России, но глава МИД страны Яир Лапид отметил, что страна не станет маршрутом для обхода ограничений, веденных США и другими западными странами.
После начала российской спецоперации США и ЕС ввели санкции против российского банковского сектора. Активы российских кредитных организаций, в том числе «Открытия», ВТБ и Совкомбанка, оказались заморожены, операции с ними запрещены. Некоторые российские банки, в том числе ВТБ и Сбербанк, отключили от системы SWIFT.
Из-за ухода Visa и Mastercard россияне не могут использовать карты этих систем за пределами России.