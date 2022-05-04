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Война санкций ,  
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Партнер Абрамовича сообщил о блокировке Израилем его счетов из-за санкций

Давид Давидович попытался снять деньги с израильского счета, однако выяснил, что тот заблокирован, так как топ-менеджер находится в британском санкционном списке. Давидович намерен подать в суд и потребовать разблокировки
Давид Давидович
Давид Давидович (Фото: Михаил Фомичев / ТАСС)

Израильский банк Hapoalim заблокировал счета и аннулировал банковскую карту Давида Давидовича — генерального директора компании Millhouse, которая управляет активами Романа Абрамовича, сообщает издание YNet со ссылкой на заявление Давидовича. Последний намерен потребовать через суд разблокировать счет.

В заявлении говорится, что банк действовал «мгновенно, без предварительного уведомления», а основанием для блокировки было указано, что Давидович (имеет гражданство Израиля) попал под санкции Великобритании.

Гендиректор, находясь в Латвии, попытался снять деньги с израильского счета, однако банкомат «проглотил» карту.

«Давидович немедленно связался со своим отделением банка, чтобы выяснить, в чем дело. Затем он, к своему удивлению, узнал от представителя банка, что его кредитная карта была аннулирована, а его банковский счет заблокирован <...>. По словам представителя банка, его счет был заблокирован из-за санкций, наложенных на него правительством Великобритании (а не правительством Израиля)», — цитирует YNet заявление Давидовича.

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Издание уточняет, что гендиректор Millhouse просит Окружной суд Тель-Авива издать временный запрет для банка блокировать его счета и предписать выдать ему новую карту.

В банке Hapoalim сообщили, что работают в соответствии с режимом международных санкций и не могут комментировать этот случай из соображений банковской тайны. РБК обратился за комментарием в Millhouse.

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Израиль не присоединился к антироссийским санкциям, которые вводят страны Запада, однако заявлял, что не будет и «объездной дорогой» для их обхода. В МИДе страны предупредили, что держат это дело на контроле совместно с Банком Израиля, министерствами финансов, экономики, энергетики, Управлением аэропортов и другими структурами.

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Активы подсанкционных россиян замораживаются в одной стране по запросу другой, объявившей о санкциях, не в первый раз. Например, в начале апреля Испания по запросу США наложила арест на яхту Tango, которой, как утверждает американский Минюст, владеет основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг. Ордер на арест выдал Окружной суд Колумбии, яхта была пришвартована на Майорке.

Власти США заявили, что создали специальную рабочую группу по выявлению активов российских бизнесменов, попавших под санкции, в том числе за рубежом. Глава группы Эндрю Адамс предупредил, что группа работает «с небывало высоким» уровнем координации с другими странами. Но какие именно юрисдикции передают США финансовую информацию, он не уточнил.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Давид Давидович Роман Абрамович Израиль блокировка счетов санкции
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