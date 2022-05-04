Партнер Абрамовича сообщил о блокировке Израилем его счетов из-за санкций

Давид Давидович попытался снять деньги с израильского счета, однако выяснил, что тот заблокирован, так как топ-менеджер находится в британском санкционном списке. Давидович намерен подать в суд и потребовать разблокировки

Давид Давидович (Фото: Михаил Фомичев / ТАСС)

Израильский банк Hapoalim заблокировал счета и аннулировал банковскую карту Давида Давидовича — генерального директора компании Millhouse, которая управляет активами Романа Абрамовича, сообщает издание YNet со ссылкой на заявление Давидовича. Последний намерен потребовать через суд разблокировать счет.

В заявлении говорится, что банк действовал «мгновенно, без предварительного уведомления», а основанием для блокировки было указано, что Давидович (имеет гражданство Израиля) попал под санкции Великобритании.

Гендиректор, находясь в Латвии, попытался снять деньги с израильского счета, однако банкомат «проглотил» карту.

«Давидович немедленно связался со своим отделением банка, чтобы выяснить, в чем дело. Затем он, к своему удивлению, узнал от представителя банка, что его кредитная карта была аннулирована, а его банковский счет заблокирован <...>. По словам представителя банка, его счет был заблокирован из-за санкций, наложенных на него правительством Великобритании (а не правительством Израиля)», — цитирует YNet заявление Давидовича.

Издание уточняет, что гендиректор Millhouse просит Окружной суд Тель-Авива издать временный запрет для банка блокировать его счета и предписать выдать ему новую карту.

В банке Hapoalim сообщили, что работают в соответствии с режимом международных санкций и не могут комментировать этот случай из соображений банковской тайны. РБК обратился за комментарием в Millhouse.

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