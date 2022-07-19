Костин ответил на обвинения офиса Зеленского в адрес банков США и ЕС
Кампания угроз западным банкирам, которую начали в Киеве, является проявлением популизма и эгоизма по отношению к «собственным кормильцам», и тем, кто помогает Украине, написал в колонке для РБК глава ВТБ Андрей Костин.
Так он отреагировал на заявление советника президента Украины по вопросам экономики Олега Устенко, который пригрозил исками в Международный уголовный суд (МУС) против крупнейших банков Европы и США, если те не разорвут отношения с компаниями, которые торгуют российской нефтью. Письма с претензиями, уточнил Устенко, были отправлены в JPMorgan Chase, Citigroup, HSBC и Credit Agricole. В случае невыполнения требований Киева банкам пригрозили отстранением от финансирования будущего восстановления страны.
«Есть уже нечто привычное во всем этом бесконечном популизме украинских политиков. Новый украинский «истеблишмент» в диалоге с Западом все больше напоминает недоросля из одноименной классической комедии Фонвизина. Эгоизм по отношению к собственным кормильцам в конечном счете оказывается невозможно спрятать за ширмой из неуклюжей лести и манипуляций», — считает глава ВТБ.
Костин отметил, что «оголтелость украинских власть предержащих по отношению к своим «друзьям» не удивляет». «Но удивлять не перестают спокойствие и терпимость, с которыми к таким выпадам относится «коллективный Запад». По его мнению, западные банкиры ответят на эти обвинения «стабильной профессиональной работой в рамках международного и внутреннего законодательства».
Угрозы не допустить указанные банки к финансированию восстановления Украины Костин расценил как случай, «когда будущим страны все-таки торгуют».
В своей колонке глава ВТБ написал, что за 25 лет в банковском бизнесе успел поработать и лично пообщаться, в том числе в семейном кругу, со многими видными деятелями мирового банковского бизнеса. «Это люди переговоров, не ультиматумов. Сторонники баланса, не крайностей. Предпочитают тихие и эффективные действия, презирают громкие заявления и пустые обещания. Играют вдолгую и избегают популистских решений. Строят мосты, не сжигают их. Впрочем, это — универсальные правила успешного бизнесмена и любого уважающего себя банкира. <...> Недавние угрозы одного из очередных безликих советников Зеленского в адрес руководителей ведущих американских и европейских банков разом идут вразрез со всеми этими принципами», — отметил Костин.
Он подчеркнул, что руководителей названных банков уважают во всем мире, с их мнением считаются президенты и бизнес-элита, а из Киева «их поучают лучше считать и выражаться».
Украинское руководство неоднократно высказывало претензии к действиям своих западных союзников. Последние раз 17 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что высказал свое недовольство премьер-министру Канады Джастину Трюдо из-за решения его правительство вернуть турбину для российского газопровода «Северный поток», находившуюся на ремонте в Монреале.
«Отдельно отметил, что украинцы никогда не воспримут решение Канады относительно турбины для «Северного потока», которую решено передать Германии фактически в нарушение санкционного режима», — сказал Зеленский. При этом он поблагодарил Канаду за поддержку.