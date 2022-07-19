Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 57,15 (-0,73) Инвестиции, 18 июл, 16:22
Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 56,56 (-1,27) Инвестиции, 18 июл, 16:22
Строители пока не получили деньги по большинству подорожавших господрядов Бизнес, 07:30
«Ведомости» узнали детали идеи Минфина по новому бюджетному правилу Экономика, 07:29
₽430 млрд в год и научный бэкграунд: как занять 28 место в списке Forbes РБК и Merlion, 07:15
Костин ответил на обвинения офиса Зеленского в адрес банков США и ЕС Финансы, 07:10
Российский посол сообщила о предложении Индонезии по переносу столицы Политика, 07:07
Андрей Костин — про обвинения Украины в адрес западных банков Мнение, 07:00
Платный въезд в Москву: опыт мировых столиц Партнерский проект, 06:36
В Госдепе заявили об озабоченности смертью британца в ДНР Политика, 06:27
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В Японии рекомендации об эвакуации из-за ливней получили 410 тыс. человек Общество, 06:15
Восемь человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в Китае Общество, 05:53
В АКИТ анонсировали годовую гарантию на электронику по «серому» импорту Технологии и медиа, 05:19
Эксперты составили топ вузов для юристов по зарплатам выпускников Общество, 05:00
CNN узнал об изучении Пентагоном «небезопасных» действий армии КНР Политика, 04:54
Посол заявила об «очереди на встречи» с Лавровым на саммите министров G20 Политика, 04:25
Война санкций ,  
0 

Костин ответил на обвинения офиса Зеленского в адрес банков США и ЕС

Глава ВТБ считает, что западные банкиры люди переговоров, а не ультиматумов. Угрозы Киева не допустить банки к финансированию восстановления Украины Костин назвал торговлей будущим страны
Citigroup C $50,1 +0,14% Купить
JPMorgan Chase JPM $111,85 -1,38% Купить
Андрей Костин
Андрей Костин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Кампания угроз западным банкирам, которую начали в Киеве, является проявлением популизма и эгоизма по отношению к «собственным кормильцам», и тем, кто помогает Украине, написал в колонке для РБК глава ВТБ Андрей Костин.

Так он отреагировал на заявление советника президента Украины по вопросам экономики Олега Устенко, который пригрозил исками в Международный уголовный суд (МУС) против крупнейших банков Европы и США, если те не разорвут отношения с компаниями, которые торгуют российской нефтью. Письма с претензиями, уточнил Устенко, были отправлены в JPMorgan Chase, Citigroup, HSBC и Credit Agricole. В случае невыполнения требований Киева банкам пригрозили отстранением от финансирования будущего восстановления страны.

Андрей Костин Андрей Костин — про обвинения Украины в адрес западных банков
Мнение
Андрей Костин

«Есть уже нечто привычное во всем этом бесконечном популизме украинских политиков. Новый украинский «истеблишмент» в диалоге с Западом все больше напоминает недоросля из одноименной классической комедии Фонвизина. Эгоизм по отношению к собственным кормильцам в конечном счете оказывается невозможно спрятать за ширмой из неуклюжей лести и манипуляций», — считает глава ВТБ.

Зеленский упрекнул премьера Канады за возвращение турбины «Газпрому»
Политика
Джастин Трюдо

Костин отметил, что «оголтелость украинских власть предержащих по отношению к своим «друзьям» не удивляет». «Но удивлять не перестают спокойствие и терпимость, с которыми к таким выпадам относится «коллективный Запад». По его мнению, западные банкиры ответят на эти обвинения «стабильной профессиональной работой в рамках международного и внутреннего законодательства».

Угрозы не допустить указанные банки к финансированию восстановления Украины Костин расценил как случай, «когда будущим страны все-таки торгуют».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Очиститься от шлаков и посадить печень: что не так с лечебным голоданием
Статьи
Pro
Нет времени на завтрак: как эта отговорка сделает вас непродуктивным
Инструкции
Pro
Короткая тренировка для офиса. Расслабляем шею и грудной отдел
Видео
Pro
Фото: Shutterstock «На дне». Какие российские активы способны на рост несмотря на санкции
Статьи
Pro
Почему положительные отзывы топят, а не спасают репутацию бренда
Инструкции
Pro
Фото: Mark Kolbe / Getty Images Как искать информацию о здоровье в интернете и не навредить себе
Статьи
Pro
Фото: David Ryder / Getty Images Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Что такое амнистия капитала и зачем она нужна владельцам криптовалют
Статьи

Посол Украины назвал Шольца «оскорбленной колбасой»
Политика
Андрей Мельник

В своей колонке глава ВТБ написал, что за 25 лет в банковском бизнесе успел поработать и лично пообщаться, в том числе в семейном кругу, со многими видными деятелями мирового банковского бизнеса. «Это люди переговоров, не ультиматумов. Сторонники баланса, не крайностей. Предпочитают тихие и эффективные действия, презирают громкие заявления и пустые обещания. Играют вдолгую и избегают популистских решений. Строят мосты, не сжигают их. Впрочем, это — универсальные правила успешного бизнесмена и любого уважающего себя банкира. <...> Недавние угрозы одного из очередных безликих советников Зеленского в адрес руководителей ведущих американских и европейских банков разом идут вразрез со всеми этими принципами», — отметил Костин.

Он подчеркнул, что руководителей названных банков уважают во всем мире, с их мнением считаются президенты и бизнес-элита, а из Киева «их поучают лучше считать и выражаться».

Украинское руководство неоднократно высказывало претензии к действиям своих западных союзников. Последние раз 17 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что высказал свое недовольство премьер-министру Канады Джастину Трюдо из-за решения его правительство вернуть турбину для российского газопровода «Северный поток», находившуюся на ремонте в Монреале.

«Отдельно отметил, что украинцы никогда не воспримут решение Канады относительно турбины для «Северного потока», которую решено передать Германии фактически в нарушение санкционного режима», — сказал Зеленский. При этом он поблагодарил Канаду за поддержку.

Авторы
Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Андрей Костин Украина банкиры санкции Citigroup JPMorgan Chase HSBC
Материалы по теме
Посол Украины извинится перед Шольцем за сравнение канцлера с «колбасой»
Политика
Зеленский счел недостаточной помощь Украине со стороны США
Политика
В Киеве раскритиковали решение Канады вернуть турбину «Северного потока»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter