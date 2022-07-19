Андрей Костин — про обвинения Украины в адрес западных банков

Андрей Костин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Работа в банковской сфере на протяжении последних 25 лет предоставила мне возможность встречать на профессиональном пути интересные, масштабные личности. К числу последних, безусловно, можно отнести руководителей крупнейших западных финансовых институтов.

Джейми Даймон, гуру Уолл Стрит и выдающийся многолетний глава JPMorgan, не раз искусно спасавший крупнейший американский банк от финансового «урагана». Брайан Мойнихан, главный исполнительный директор Bank of America, один из лидеров теории «капитализма для всех» (stakeholder capitalsim) как ответа на социальные и экологические проблемы современности. Первые лица Citigroup — от основателя группы Санди Вейла до ее еще недавнего руководителя Майкла Корбата. Известные европейские финансовые авторитеты: Фредерик Удеа, Ральф Хаммерс, Жан Лемьер. Список можно продолжить.

Встречаться и работать с ними приходилось регулярно по официальным и неформальным поводам, на открытых и непубличных площадках — будь то ежегодное участие в течение 25 лет в дебатах Давосского форума или периодические, полугодовые, профессиональные дискуссии в клубе европейских банкиров.

Участвовать в работе клуба, объединяющего глав более чем сорока крупнейших европейских банков, мне, как единственному представителю от России, довелось по рекомендации Йозефа Акерманна, на тот момент главы Deutsche Bank. Встречи с европейскими коллегами всегда касались профессиональных, не политических тем. Усиление банковского надзора, жесткость регулирования, укрепление международной финансовой стабильности, изучение лучших мировых банковских практик — все это не оставляло места и времени для обсуждения других вопросов. Конечно, регулярные профессиональные контакты стали мостиком к хорошим товарищеским отношениям. Они поддерживались не только официальным общением, но и личными телефонными звонками, а иногда и совместными семейными ужинами.

После 2014 года, когда геополитика стала играть доминирующую роль в определении перспектив экономического развития, тема соответствующих рисков стала центральной в повестке многих международных мероприятий, участие в которых мне приходилось принимать. Избежать обсуждения политических сюжетов не получалось. Тем более что в работе форумов, которые организовывали крупнейшие западные банки, все чаще участвовали высокопоставленные западные политики.

Многочисленные совместные проекты и сделки с западными партнерами, разноформатные встречи и дружеское общение с ними, совместно пережитые и переживаемые ups and downs в деловых и личных отношениях — все это дало мне возможность хорошо узнать коллег, увидеть их деловые и жизненные принципы.

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Это люди переговоров, не ультиматумов. Сторонники баланса, не крайностей. Предпочитают тихие и эффективные действия, презирают громкие заявления и пустые обещания. Играют вдолгую и избегают популистских решений. Строят мосты, не сжигают их. Впрочем, это — универсальные правила успешного бизнесмена и любого уважающего себя банкира.

Этих профессионалов уважают во всем мире. К их мнению прислушиваются президенты и главы правительств, руководители крупнейших международных организаций и институтов развития, представители промышленных, экономических и политических элит.

Недавние угрозы одного из очередных безликих советников Зеленского в адрес руководителей ведущих американских и европейских банков разом идут вразрез со всеми этими принципами.

Руководство JPMorgan Chase, HSBC, Citigroup и Crédit Agricole обвинены в «военных преступлениях», совершаемых в виде, между прочим, законного финансирования компаний, занимающихся транспортировкой российской нефти. К составу «преступлений», рассматривать которые украинский чиновник требует в Международном уголовном суде, также отнесены сделки с акциями ряда российских финансовых и нефтегазовых компаний. Наказание, которым уже сейчас грозят банкирам, — отстранение от послевоенного восстановления Украины (по-видимому, это тот случай, когда будущим страны все-таки торгуют). JPMorgan заодно упрекают и в «низкокачественном анализе» рынка нефти и использовании слова «кризис» при описании ситуации на Украине. Их поучают лучше считать и выражаться.

Впрочем, есть уже нечто привычное во всем этом бесконечном популизме украинских политиков. Новый украинский «истеблишмент» в диалоге с Западом все больше напоминает недоросля из одноименной классической комедии Фонвизина. Эгоизм по отношению к собственным кормильцам в конечном счете оказывается невозможно спрятать за ширмой из неуклюжей лести и манипуляций.

Оголтелость украинских власть предержащих по отношению к своим «друзьям» не удивляет. Но удивлять не перестают спокойствие и терпимость, с которыми к таким выпадам относится «коллективный Запад». Может быть, это терпение объясняется их чувством неловкости за сложившуюся ситуацию. Надеюсь, западные банкиры чувство неловкости испытывать не будут и «ответят» на обвинения в свой адрес стабильной профессиональной работой в рамках международного и внутреннего законодательства.