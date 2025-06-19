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В «Сбере» оценили число ежедневных переводов денег мошенникам

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ПМЭФ-2025
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Как защититься от мошенников
Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов призвал россиян не брать трубку, увидев на экране мобильника незнакомый номер. Пока же, по его словам, каждый день на удочку мошенников попадается 50–70 тыс. человек
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Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Каждый день примерно 50–70 тыс. россиян становятся жертвами телефонных мошенников, переводя тем свои деньги, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Примерно 6–8 млн звонков ежедневно поступает россиянам от мошенников. На пике (это был март 2024 года) 20 млн звонков поступало ежедневно россиянам. Сейчас чуть меньше, но схемы стали более такими изворотливыми. Люди стали больше верить», — отметил Кузнецов, слова которого передает корреспондент РБК.

По словам зампреда Сбербанка, из каждых 100 человек, до которых сумели дозвониться злоумышленники, пятеро или шестеро «свято верят тому, что им говорят», а еще 15 включаются в разговор, хотя и понимают, что говорят с мошенником. В результате и некоторые из них тоже попадаются.

«Зона внимания телефонных мошенников — это примерно пять-шесть человек из 100, которым были совершены телефонные звонки. При этом, по нашей статистике, один человек точно будет переводить свои денежные средства телефонным мошенникам», — сказал Кузнецов.

По его словам, статистика Сбербанка показывает, что 30% россиян, увидев на экране мобильника незнакомый телефонный номер, вообще не берут трубку, а 40% из тех, кто все-таки ответил на звонок, завершают разговор, услышав незнакомый голос.

«Много это или мало? Я считаю, очень мало. Все мы призываем, чтобы люди не брали телефонные трубки, увидев незнакомый телефонный номер», — отметил зампред Сбербанка.

По данным «Лаборатории Касперского», в первом квартале 2025 года с «традиционным» телефонным мошенничеством столкнулись 43% россиян (+3 п.п. год к году), при этом доля пользователей, атакованных мошенниками в WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России и запрещенной), выросла сразу в 3,5 раза.

В июне МВД России сообщило, что мошенники начали представляться по телефону сотрудниками киберполиции и требовать провести «проверку по факту утечки информации». Весной об увеличении числа звонков мошенников, которые представляются сотрудниками ведомства, предупреждал Роскомнадзор.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту россиян от кибермошенничества. Документ внедряет механизм обмена данными в режиме реального времени между госструктурами, кредитно-финансовыми организациями и операторами связи, обязывает банки обращать внимание на подозрительную активность при снятии наличных через банкоматы, дает гражданам возможность ввести самоограничение на удаленное оформление сим-карт и др.

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Сбербанк мошенники телефонное мошенничество
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