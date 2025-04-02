Роскомнадзор предупредил о звонках жуликов под видом его сотрудников

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Роскомнадзор (РКН) предупредил об увеличении числа звонков мошенников, которые представляются сотрудниками ведомства. Пресс-служба РКН опубликовала сообщение в своем телеграм-канале.

Мошенники под видом сотрудников Роскомнадзора сообщают гражданам, что у тех взломали личный кабинет на портале госуслуг. Для разблокировки требуется номер СНИЛС, говорят жулики.

В РКН подчеркнули, что звонки поступают как по мобильной связи, так и через мессенджер WhatsApp, с номеров, которые не принадлежат сотрудникам ведомства.

«Напоминаем, что государственные органы никогда не звонят через мессенджеры и не запрашивают персональные данные», — отметили в Роскомнадзоре.



Ранее ФСБ предупредила, что мошенники похищают деньги россиян с использованием подменных номеров, идентичных номерам телефонов спецслужб. Жулики представляются служащими органов безопасности и убеждают потенциальную жертву перевести личные или кредитные деньги на «безопасный счет» или срочно обналичить их, чтобы потом передать курьеру «для сохранности».

Кроме того, они могут рассказать жертве о якобы возбужденном уголовном деле в отношении их или их семей. После этого они начинают вымогать деньги в обмен на закрытие дел. Злоумышленники выстраивают доверительные отношения с жертвой, а потом с помощью психологического давления убеждают отдать деньги.