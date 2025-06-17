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Как защититься от мошенников ,  
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В МВД предупредили, что мошенники начали представляться киберполицией

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Как защититься от мошенников
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Мошенники начали представляться по телефону сотрудниками киберполиции и требовать провести «проверку по факту утечки информации», сообщили в телеграм-канале УБК МВД России.

Как отметили в ведомстве, все официальные действия правоохранительных органов проводятся в соответствии с установленной процедурой — лично, с обязательным оформлением протокола. Госслужащим запрещено связываться с гражданами через мессенджеры, а сотрудники полиции не имеют права запрашивать данные банковских карт, пароли или коды авторизации.

«Передать или перевести деньги для их защиты требуют только мошенники», — подчеркнули представители МВД.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее ведомство рекомендовало гражданам использовать нестандартные приемы при общении с телефонными мошенниками, чтобы снизить риск стать их жертвой. Ведомство посоветовало притворяться «неподходящей мишенью» — такой подход может дезориентировать злоумышленников.

Среди других предложенных мер — не начинать разговор, если нет уверенности в важности входящего звонка, а также использовать голосовых помощников для первичного ответа. В МВД подчеркнули, что воображение и нестандартное поведение во время разговора с потенциальными мошенниками могут нарушить их сценарий и повысить шансы на защиту.

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Плугина Ирина
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