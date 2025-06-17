В МВД предупредили, что мошенники начали представляться киберполицией
Мошенники начали представляться по телефону сотрудниками киберполиции и требовать провести «проверку по факту утечки информации», сообщили в телеграм-канале УБК МВД России.
Как отметили в ведомстве, все официальные действия правоохранительных органов проводятся в соответствии с установленной процедурой — лично, с обязательным оформлением протокола. Госслужащим запрещено связываться с гражданами через мессенджеры, а сотрудники полиции не имеют права запрашивать данные банковских карт, пароли или коды авторизации.
«Передать или перевести деньги для их защиты требуют только мошенники», — подчеркнули представители МВД.
Ранее ведомство рекомендовало гражданам использовать нестандартные приемы при общении с телефонными мошенниками, чтобы снизить риск стать их жертвой. Ведомство посоветовало притворяться «неподходящей мишенью» — такой подход может дезориентировать злоумышленников.
Среди других предложенных мер — не начинать разговор, если нет уверенности в важности входящего звонка, а также использовать голосовых помощников для первичного ответа. В МВД подчеркнули, что воображение и нестандартное поведение во время разговора с потенциальными мошенниками могут нарушить их сценарий и повысить шансы на защиту.
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова
WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров
Трамп назвал Такера Карлсона «чокнутым»
Axios: Трамп задумался о передаче Израилю противобункерных бомб
Австрия призвала ЕС готовиться к возобновлению импорта российского газа в случае урегулирования конфликта на Украине
Макрон назвал "хорошей новостью" реакцию Трампа на законопроект об антироссийских санкциях
Reuters: ЕК предложит членам ЕС запретить импорт российского природного газа и СПГ к концу 2027 года
Израильская армия заявила об убийстве нового главы Генштаба Ирана
Новый владелец бывших активов Danone вложит в их развитие 100 млрд рублей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов