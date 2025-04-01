Путин подписал закон о защите россиян от телефонных и кибермошенников

Фото: Андрей Любимов / РБК

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту россиян от кибермошенничества. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Закон предусматривает ряд мер, направленных на противодействие мошенникам и защиту денежных средств граждан.

Так, будет внедрен механизм обмена данными в режиме реального времени между государственными структурами, банковскими учреждениями и операторами мобильной связи.

Кредитные организации будут обязаны проводить проверку наличия подозрительной активности при снятии наличных через банкоматы. В случае выявления признаков несанкционированного доступа банк сможет временно заблокировать снятие суммы свыше 50 тыс. рублей в день сроком до 48 часов, одновременно проинформировав клиента о принятых мерах.



Также закон предоставит гражданам возможность наделить родного или близкого человека статусом уполномоченного лица для получения подтверждения совершения операции по переводу денег.

Изменения коснутся и функционирования портала «Госуслуги». Граждане смогут ввести самоограничение на удаленное оформление SIM-карт, а также смогут установить запрет на международные и нежелательные рекламные звонки. При смене пароля от личного кабинета на «Госуслугах» пользователь будет получать два сообщения: первое — предупреждающее, второе — с кодом подтверждения.

Также закон запрещает использование иностранных мессенджеров для взаимодействия с государственными органами, банками, операторами связи и крупными цифровыми платформами, которые ежедневно посещают более 500 тыс. пользователей.

Согласно закону, также будет создана государственная информационная система противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий.



По данным Центробанка, в 2024 году мошенники украли у россиян с банковских счетов рекордные 27,5 млрд руб., что выше показателя 2023 года на 74,4%, причем больше всего средств было украдено напрямую с банковских счетов через приложения — 9,76 млрд руб.